5 видів продуктів, які не можна їсти в сирому вигляді

Китайці склали список продуктів, які необхідно піддавати термічному обробленню: це знищить шкідливі бактерії та допоможе уникнути проблем із травленням.

Про це йдеться у статті китайського сайту Sohu. За інформацією видання, щонайменше п'ять категорій продуктів не можна вживати в сирому вигляді.

Сире м'ясо необхідно бланшувати перед вживанням – це необхідно для того, щоб позбавити м'ясо як від бактерій, так і від крові (очевидно, тартар із телятини і стейки Rare і Medium Rare в Китаї не шанують).

Мариновані і в'ялені продукти теж радять опустити в окріп перед вживанням. Це необхідно для того, щоб зменшити кількість солі в продуктах і знизити рівень вмісту нітритів.

Спаржу, стручкову і звичайну квасолю також рекомендується обдавати окропом перед вживанням. За словами китайців, такі маніпуляції допоможуть уникнути проблем із травленням.

Продукти з високим вмістом щавлевої кислоти теж радять бланшувати в обов'язковому порядку: в статті відзначаються такі продукти, як гіркий гарбуз, шпинат, молоді пагони бамбука і молоді паростки ціцанії (різновид рису). Термічна обробка цих продуктів, стверджує автор статті, допоможе уникнути проблем з травленням.

Броколі і цвітну капусту, а також інші овочі, які складно почистити, теж рекомендують обов'язково відварити перед вживанням. У таких продуктах, пише видання, можуть жити дрібні комахи або зберегтися сліди пестицидів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чим можна замінити червоне м'ясо: за словами дієтолога Світлани Фус, продукт можна замінити на чорну квасолю, оскільки в ній містяться важливі амінокислоти і клітковина.