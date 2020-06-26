В Неаполе тесто для пасты замешивали ногами: 7 фактов о макаронах и их происхождении

Макароны, которые Италия подарила миру, уже давно стали одним из самых любимых блюд на планете. Для итальянцев это не просто продукт - это семья, это культура, это хорошая еда.

Однако и на Апеннинах немногие знают достоверную информацию о происхождении макарон, а ведь их история насчитывает тысячи лет.

Издание Lifegate опубликовало занимательную информацию о происхождении итальянской пасты

Первая паста - это предок лазаньи

Лазанья известна еще со времен Римской империи Getty

Трудно с уверенностью сказать, кто и когда изобрел макароны. Это, безусловно, еда древнего происхождения и средиземноморских традиций. Первое доказательство существования пасты найдено в одной из работ древнегреческого драматурга Аристофана, который жил в пятом веке до нашей эры. Он описал тип пасты, подобный равиоли, какие мы их знаем сегодня. В трудах авторов периода Римской империи часто упоминается "лагана", по описанию очень похожая на нынешнюю лазанью, или смесь воды и муки из твердых сортов пшеницы, нарезанная на более или менее широкие полоски, а затем фаршированная овощами или мясом. Среди тех, кто вспоминал в своих трудах это блюдо, поэт Гораций, живший в первом веке до нашей эры, и писатель Апиций, которому приписывается De Re Coquinaria, своего рода книга рецептов римской кухни первого века нашей эры.

Первыми приготовили сушеные пшеничные макароны арабы

Спагетти придумали на Сицилии Getty

С падением Римской империи следы макарон терялись в течение нескольких сотен лет, пока арабы не открыли для себя эту еду. До этого пшеничная паста была исключительно свежей пищей; в девятом веке в северной Африке макароны высушивались на солнце, чтобы уменьшить содержание воды и сделать их более прочными. Изобретение сухой пасты обусловлено, как уже упоминалось, необходимостью получения продукта, который можно хранить дольше, особенно во время путешествий и исследовательских поездок. Это была идеальная еда, источник энергии и питательных веществ, для тех, кому пришлось долго путешествовать. Рецепт сушеных макарон арабы распространили в Сицилии и Средиземноморье во время своего господства. Из пшеницы и злаков, которые в изобилии росли на острове, была получена мука, а из нее - макаронные изделия, которые, как рассказывает арабский историк аль-Идриси в 1154 году, были высушены в форме проволоки, которую можно считать родоначальником спагетти.

Паста, сладкое блюдо

В конце пятнадцатого века макароны производились в Сицилии, Лигурии, Кампании, но их потребляли исключительно знатные люди, которые могли заплатить высокую цену. Пасту употребляли с овощами и мясом, а также с кисло-сладкими сочетаниями. В исторических документах, рассказывающих о банкетах богатых неаполитанцев, описаны такие блюда как неаполитанские макароны, обжаренные с медом и сахаром или приготовленные в молоке с маслом и корицей .

Открытие томатной пасты и изобретение вилки

В семнадцатом веке, благодаря механизации некоторых производственных процессов, производство макаронных изделий расширилось, цены снизились, и продукт стал доступен многим людям. В этот период в Неаполе появились первые томаты, которые изначально использовались только в качестве декоративного растения, но вскоре оказались очень вкусными в сочетании с макаронами. С того времени паста с томатным соусом пользуется популярностью у простого народа, она продается на улице по дешевой цене и съедается с помощью рук из бумажной упаковки. Только когда камергер двора Неаполитанского королевства Дженнаро Спадаччини изобретает вилку, предложив использовать вместо двух зубьев четыре, даже дворяне начинают есть макароны с помидорами.

В древние времена пасту разминали ногами

Обычно, представляя процесс приготовления пасты, мы видим руки, замешивающие воду и муку, движения, которые являются почти ритуалом, в котором многие сегодня также находят источник расслабления от стресса. Однако в свое время макароны также месили ногами, чтобы получить тесто превосходного качества. В Неаполе в восемнадцатом и в начале девятнадцатого века рабочие, занимающиеся производством макаронных изделий, месили тесто, разминая его ногами. Однако эта практика была запрещена ​​по гигиеническим причинам в 1833 году королем Бурбоном Фердинандом II, который поручил инженеру найти альтернативный способ приготовления макарон.

Граньяно, город пасты

Макароны в Граньяно делают уже 500 лет Getty

Для многих макароны означают Граньяно. История, которая связывает этот город в провинции Неаполь с макаронами, имеет древнее происхождение. В конце шестнадцатого века в этом районе появились первые семейные макаронные фабрики, среди которых известная макаронная фабрика, которая со временем выросла и продолжает ныне вести бизнес, соблюдая качество прошлого. Король Бурбон Фердинанд II позаботился об укреплении связи между Граньяно и символической едой итальянского стола, когда 12 июля 1845 года он предоставил макаронным фабрикам Граньяно высокую привилегию обеспечивать двор длинной пастой. С тех пор Граньяно стал городом макарон. В середине 1800-х годов насчитывалось более ста макаронных фабрик. В двадцатом веке конкуренция со стороны макаронных фабрик на севере сократила число предприятий в Граньяно. Но все фабрики, которые продолжают работать, отличаются особым искусством делать макароны.

О качестве макаронных изделий также судят по внешнему виду

Как понять, хороша ли паста, перед ее употреблением? Когда производитель помещает макароны в упаковку с прозрачными деталями, это уже первый признак качества. Прозрачная упаковка позволяет проверить, имеет ли паста правильную пористость. Что касается цвета, то изысканные макароны должны иметь однородный янтарно-желтый цвет, без светлых или темных точек. Наличие белых точек указывает на дефект гидратации крупы. Черные точки указывают на наличие фрагментов отрубей, которые не устраняются при измельчении. Качественные макароны из непросеянной муки должны иметь однородный коричневый цвет.

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