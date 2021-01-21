9 продуктов, которые заменят сахар в десертах

Сахар – белая смерть. Диетологи всего мира хором кричат о необходимости ограничить его употребление. Однако что делать, когда отчаянно хочется сладкого? Выход прост: искать растительные аналоги.

Кондитер и телеведущая Лиза Глинская рассказывает, чем можно заменить сахар в десертах и выпечке. На своей странице в Facebook она написала список продуктов, которые не вредят здоровью.

Мед. Его иногда можно использовать в выпечке, для гранолы, в сладких кашах, для оладий и блинов. А также делать кремы, муссы, желе с добавлением меда.

Сироп топинамбура. Этот подсластитель можно добавлять в тесто для блинов или сырников, а также в другую выпечку. Сироп топинамбура (земляной груши) содержит полезные пектины и инулин, поэтому подойдет для диабетиков. "Я часто отдаю ему предпочтение", – говорит Глинская.

Кленовый сироп. Этот сироп очень низкокалорийный, а сладость ему придает декстроза. С кленовым сиропом можно подавать каши, мороженое, вафли, блины и оладьи, добавлять в чай, кофе, сладкие напитки и выпечку.

Сироп агавы. Этот сироп внешне похож на мед, но более сладкий – в нем очень много фруктозы, он слаще сахара в 1,5 раза. А еще сироп не теряет полезных свойств при нагревании, поэтому идеально подходит для выпечки.

Финиковая паста. Подойдет для некоторых видов бисквита (например, шарлотки), кексов, маффинов, конфет, постного крема без сахара. Финиковую пасту можно приготовить самостоятельно или же купить финиковый сироп. "Будьте внимательны! Практически все финики, которые продаются у нас, пропитаны сахарным сиропом", – говорит Глинская.

В кофе и чай лучше добавлять кокосовый сахар. unsplash.com

Банановое пюре. В кексах и бисквитах без яиц сахар можно заменить бананами или пюре из других фруктов – например, яблочным. Акцент именно на бисквитах без яиц – потому что без сахара яйца не взобьются.

Фруктовые и ягодные соки. Эти заменители сахара подойдут для приготовления желе. Используйте мандариновый, апельсиновый, клубничный, яблочный, абрикосовый соки – в них содержится много глюкозы.

Стевия. Этот продукт во много раз слаще белого сахара. Экстракт стевии можно использовать вместо сахара во время приготовления крема.

Кокосовый сахар. У этого продукта высокая калорийность, однако при этом низкий гликемический индекс. Кофе и чай с кокосовым сахаром – идеальное сочетание.

Ранее OBOZREVATEL вместе с Лизой Глинской делился советами о том, как правильно выбирать муку в магазине, а также какой сорт лучше всего подходит для того или иного блюда.