Аналитики рассказали, какой алкоголь люди будут пить в 2020-х

Люди массово отказываются от крепкого алкоголя. В то время как 2010-е прошли под эгидой безалкогольного пива и сидра, 2020-е годы станут десятилетием слабо- и безалкогольных напитков. Такое мнение высказали аналитики Global Data.

Они отмечают, что с 2015 по 2020 год продажи безалкогольного пива в Западной Европе выросли на 8,4%, а безалкогольного сидра – на 9,3%. Такой же темп популярности аналитики прогнозируют в этом десятилетии слабо- и безалкогольным напиткам, пишет издание The Spirit Business.

В качестве доказательств специалисты приводят тот факт, что крупнейшие производители уже расширяют ассортимент в этой категории. Так, Pernod Ricard уже выпустила слабоалкогольные версии джина Beefeater и виски Ballantine’s, в которых содержание алкоголя в два раза ниже, чем в обычных напитках. А Bacardi тем временем выпустила безалкогольные аперитивы под брендом Martini.

Этот тренд аналитики Global Data объясняют "сложным 2020 годом": якобы после пережитого стресса люди больше, чем когда-либо, стремятся вести умеренный стиль жизни, сохранять физическое и эмоциональное равновесие. Специалисты уже заявили, что в 2021 году вырос интерес к акции "Сухой январь", в рамках которой люди на месяц полностью отказываются от употребления любого алкоголя.

Кроме того, аналитики отмечают, что за 2020 год число поисковых запросов о безалкогольных напитках в Британии выросло на 30%, а в Германии – на 25%.

"Интерес к осознанному потреблению алкоголя растет, и этот тренд пришел к нам надолго", – заявили специалисты.

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