В Украине стартовало масштабное исследование о вине

Автор блога "Сомелье в зеленых штанах" Анна-Евгения Янченко начала масштабный опрос украинцев. Девушка хочет узнать у людей об их винных предпочтениях.

Опрос проводится в рамках магистерской работы, которую пишет Янченко в Одесской национальной академии пищевых технологий. Цель Анны-Евгении – собрать 1000 ответов.

"Цель исследования и моей деятельности в целом – изменить культуру потребления крепкого алкоголя на вино, тем самым снизить количество сердечно-сосудистых заболеваний и повысить среднюю продолжительность жизни в Украине. Знаю, звучит нереально, но на самом деле это возможно", – говорит Янченко.

Магистерскую работу блогер пишет при поддержке немецкого института Hochschule Geisenheim University, который выделил грант на исследование. Девушка говорит, деньги от немцев она потратит на наборы хороших вин, которые разыграют среди всех, кто участвовал в опросе.

Пройти опрос можно по ссылке. Опрос анонимный, все вопросы сформулированы в формате выбора вариантов, участникам нужно только выбрать подходящий вариант.

Розыгрыш винных наборов среди участников опроса состоится 5 марта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине с 26 января действуют новые минимальные цены на вино и шампанское: если раньше бутылку не могли продавать дешевле, чем за 89 грн, то по новым правилам цена должна составлять не менее 109 грн. Также мы рассказывали, как выбрать вино, если вы в нем не разбираетесь.

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