Топ-10 антистрессовых продуктов, которые должны быть на вашем столе

Кроме всем известных имбиря и бананов, в список этих продуктов входят те, которые уже созрели на земле Украины. Это фрукты, ягоды, шпинат, капуста и другие.

Коронавирус принес людям во всем мире депрессию, беспокойство, приступы паники, а также бессонницу и проблемы с пищеварением: "Это беспрецедентная волна посттравматического стресса, которая угрожает миру в его фазу после Covid-19", - заявил Тедрос Адханом Гебрейсус, биолог, иммунолог и эксперт по инфекционным заболеваниям, а также генеральный директор ВОЗ, пишет издание cucina.corriera.it

Однако приятно осознавать, что каждый день мы сами можем заботиться о своем душевном равновесии, используя правильные продукты.

Тедрос Адханом Гебрейсус, биолог, иммунолог и эксперт по инфекционным заболеваниям

Природные компоненты, улучшающие настроение

Нутрицевтика - наука, которая изучает терапевтические свойства пищи - показала, что существует важная корреляция между едой и депрессией. Другими словами, в пищевых продуктах есть природные компоненты, которые больше других влияют на перепады настроения, улучшая его. Когда речь идет о еде, которая "повышает и улучшает самочувствие", следует упомянуть два основных компонента: триптофан и омега-3. К ним также добавляются витамины группы В, С и D, железо, цинк, фолиевая кислота, селен.

Предшественник серотонина, который регулирует ритм сна и бодрствования и определяет хорошее настроение, триптофан является незаменимой аминокислотой, которую организм не может производить самостоятельно. Вот почему его следует принимать с едой. Средняя доза для взрослого составляет пять милиграмм на килограмм веса тела.

Кроме того, существует омега-3, незаменимые жирные кислоты, которые, как наглядно продемонстрировали исследования, проведенные Университетом Западного Сиднея и опубликованные в журнале World Psychiatry, стимулируют выработку серотонина. Вот почему они используются в качестве дополнительного лечения депрессии. Триптофан и омега-3 содержатся во многих натуральных продуктах.

Основные продукты,которые должны быть на вашем столе

Шпинат и черная фасоль

Эти продукты богаты витаминами, особенно группы B, поэтому они способствуют формированию ощущения большей жизненной силы.

Брокколи снижает уровень сахара Getty

Брокколи, капуста и цветная капуста

Они уменьшают уровень сахара в крови, концентрация которого может способствовать депрессии.

Какао

Содержит теобромин, но также и фенилэтиламин, вещество, которое приводит в движение нейротрансмиттеры, отвечающие за настроение человека.

Ячмень - отличный источник белка, витаминов и минералов Getty

Ячмень

Отличный источник белка, витаминов и минералов, он содержит фосфор и бета-глюкан: первый "поддерживает" мозг во время стресса; второй помогает ослабить чувство нервного голода.

Фрукты и ягоды

Ягоды черники, ежевики, малины и киви богаты антиоксидантами: они снижают его, воздействуя на окислительный стресс.

Процесс получения шафрана из лепестков цветов Getty

Шафран

Согласно последним исследованиям, его свойства имеют эффективность, аналогичную эффективности некоторых антидепрессантов.

Цельные зерна

Содержащиеся в цельных зернах витамины серотонина и В регулируют настроение, контролируют нервные импульсы и повышают уровень адреналина.

Чернослив

Входящие в его состав минеральные соли, фосфаты и ферменты способствует оксигенации организма в случае физической и умственной усталости, но в качестве антидепрессанта, в основном, используется триптофан, присутствующий в черносливе в больших количествах.

Бананы богаты серотонином и фолиевой кислотой Getty

Бананы

Богатые серотонином, они также содержат цинк, калий и магний. Богаты фолиевой кислотой, которая помогает быстрее вводить гормон хорошего настроения в мозг.

Имбирь

Содержащийся в нем капсаицин стимулирует выработку эндорфинов, то есть гормонов счастья. Эндорфины создают спокойствие, способствуют хорошему самочувствию, улучшают настроение и уменьшают боль. Не говоря уже о том, что они контролируют уровень адреналина, связанного с тревожностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, задержка процессов старения, улучшение работы мозга и сердца - вот только малая часть того, что может получить человек, регулярно употребляя грибы.