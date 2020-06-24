Топ-10 антистресових продуктів, які повинні бути на вашому столі

Крім всім відомих імбиру та бананів, в список цих продуктів входять ті, які вже дозріли на землі України. Це фрукти, ягоди, шпинат, капуста та інші.

Коронавірус приніс людям в усьому світі депресію, неспокій, напади паніки, а також безсоння та проблеми з травленням: "Це безпрецедентна хвиля посттравматичного стресу, що загрожує світу в його фазу після Covid-19", - заявив Тедрос Адханом Гебрейсус, біолог, імунолог і експерт з інфекційних захворювань, а також генеральний директор ВООЗ, пише видання cucina.corriera.it

Однак приємно усвідомлювати, що кожен день ми можемо дбати про свій душевний рівновазі, використовуючи правильні продукти.

Тедрос Адханом Гебрейсус, біолог, імунолог і експерт з інфекційних захворювань

Природні компоненти, що поліпшують настрій

Нутрицевтика - наука, яка вивчає терапевтичні властивості їжі - показала, що існує важлива кореляція між їжею і депресією. Іншими словами, в харчових продуктах є природні компоненти, які більше за інших впливають на перепади настрою, покращуючи його. Коли йдеться про їжу, яка "підвищує і покращує самопочуття", слід згадати два основних компоненти: триптофан і омега-3. До них також додаються вітаміни групи В, С і D, залізо, цинк, фолієва кислота, селен.

Попередник серотоніну, який регулює ритм сну та визначає гарний настрій, триптофан є незамінною амінокислотою, яку організм не може виробляти самостійно. Ось чому його слід приймати з їжею. Середня доза для дорослого становить п'ять міліграмів на кілограм ваги тіла.

Крім того, існує омега-3, незамінні жирні кислоти, які, як наочно продемонстрували дослідження, що проведені Університетом Західного Сіднея та опубліковані в журналі World Psychiatry, стимулюють вироблення серотоніну. Ось чому вони використовуються в якості додаткового лікування депресії. Триптофан та омега-3 містяться в багатьох натуральних продуктах.

Основні продукти, які повинні бути на вашому столі

Шпинат і чорна квасоля

Ці продукти багаті вітамінами, особливо групи B, тому вони сприяють формуванню відчуття більшої життєвої сили.

Брокколі знижує рівень цукру Getty

Брокколі, капуста і кольорова капуста

Вони зменшують рівень цукру в крові, концентрація якого може сприяти депресії.

Какао

Містить теобромін, але також і фенілетиламін - речовина, яке приводить у рух нейротрансмітери, що відповідають за настрій людини.

Ячмінь - відмінне джерело білка, вітамінів і мінералів Getty

Ячмінь

Відмінне джерело білка, вітамінів і мінералів, він містить фосфор і бета-глюкан: перший "підтримує" мозок під час стресу; другий допомагає послабити почуття нервового голоду.

Фрукти та ягоди

Ягоди чорниці, ожини, малини та ківі багаті на антиоксиданти: вони знижують його, впливаючи на окислювальний стрес.

Процес отримання шафрану з пелюсток квітів Getty

Шафран

Згідно з останніми дослідженнями, його властивості мають ефективність, аналогічну ефективності деяких антидепресантів.

Цілісні зерна

Вміщені в цільних зернах вітаміни серотоніну та В регулюють настрій, контролюють нервові імпульси і підвищують рівень адреналіну.

Чорнослив

Мінеральні солі, фосфати та ферменти, що входять в його склад, сприяють оксигенації організму в разі фізичної та розумової втоми, але як антидепресант, в основному, використовується триптофан, присутній в чорносливі в великих кількостях.

Банани багаті на серотонін та фолієву кислоту Getty

Банани

Багаті серотоніном, вони також містять цинк, калій і магній. Багаті фолієвою кислотою, яка допомагає швидше вводити гормон гарного настрою в мозок.

імбир

Що міститься в ньому капсаїцин стимулює вироблення ендорфінів, тобто гормонів щастя. Ендорфіни створюють спокій, сприяють хорошому самопочуттю, покращують настрій і зменшують біль. Не кажучи вже про те, що вони контролюють рівень адреналіну, пов'язаного з тривожністю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, затримка процесів старіння, поліпшення роботи мозку і серця - ось лише мала частина того, що може отримати людина, регулярно вживаючи гриби.