Будет ли мед? Пасечники назвали три наибольшие проблемы в пчеловодстве Украины

Производители меда сегодня имеют три большие проблемы, которые влияют на производство, реализацию и в целом на рынок меда в Украине, в том числе, это низкая покупательная способность потребителей.

Об этом сообщил agroportal.ua директор ООО "Пчелич" Александр Оньша во время ХІХ регионального форума "Органическая Украина 2020. Кропивницкий".

Он сказал, что кормовая база и эффективный медосбор сократились в два раза. И это первая проблема отрасли.

"Каждой пчелиной семье за сезон нужно собрать 120-150 кг нектара. В Кировоградской области, например, сегодня почти все земли (84%) являются распашными, природных медоносов почти не осталось. А в планах посевов только два вида медоносов — подсолнечник и рапс", — объяснил Александр Оньша.

По его словам, вторая проблема, которая не зависит от пчеловодов, — вопрос экспорта меда из Украины.

"Сегодняшняя ситуация была спровоцирована два года назад действиями по захвату рынка экспортерами меда. Их активные действия привели к сильной конкуренции, и в результате на рынке сформировались неадекватные цены на мед. Все это способствовало уменьшению экспорта меда", — рассказывает Александр Оньша.

Ну, а третьим кризисом для пчеловодства является низкая покупательная способность потребителей. Поскольку мед не является основным продуктом питания, то в нынешней ситуации украинцы не готовы тратить на него деньги.

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