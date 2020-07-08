Чем полезна кукуруза: озвучены важные свойства

Кукуруза – это очень ценный и полезный продукт, который содержит в основном витамины А, В и Е, а также множество минералов, способствующих обмену веществ в организме.

Она помогает бороться с различными заболеваниями, такими как рак, диабет и гипертония, сообщает eldia.com.do.

OBOZREVATEL предлагает более подробно ознакомиться с ее свойствами.

Антиоксиданты

Кукуруза является важным источником антиоксидантов, которые предотвращают образование свободных радикалов и раковых заболеваний. Некоторые из ее ключевых соединений были успешно использованы для борьбы с опухолями молочной железы и рака простаты.

Витамины

Поскольку это очень ценная витаминная пища, ее потребление жизненно важно для правильного развития нервной системы на любом этапе жизни. Кукуруза богата прежде всего витамином А, необходимым питательным веществом для правильного функционирования зрения и свежести кожи. Беременным женщинам рекомендуется включать ее в свой рацион, так как она способствует полноценному росту плода.

Минералы

Кукуруза богата различными минералами, такими как: медь, железо, магний, цинк и фосфор. Железо предотвращает появление анемии. Магний отлично подходит для поддержания хорошего здоровья сердца. Фосфор, со своей стороны, влияет на рост костной ткани.

Белки

Съедая 1 чашку кукурузы (примерно 2 маленьких початка 12-15 см), организм получает 9 % рекомендуемого ежедневного количества белка. Однако, как и в случае с другими овощами, она не содержит все аминокислоты, необходимые для ряда физиологических функций. Идеальный вариант – употреблять ее в сочетании с другими продуктами, например, бобами.

Клетчатка

Кукуруза также является важным источником клетчатки. Ее потребление помогает регулировать пищеварение, уровень холестерина и глюкозы, тем самым снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о полезных свойствах свежих огурцов. Они обладают очищающими свойствами, противодействуют появлению целлюлита и гипертонии, снижают кислотность крови и предотвращают повышение уровня глюкозы.