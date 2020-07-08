Чим корисна кукурудза: озвучено важливі властивості

Кукурудза – це дуже цінний і корисний продукт, який містить в основному вітаміни А, В і Е, а також безліч мінералів, що сприяють обміну речовин в організмі.

Вона допомагає боротися з різними захворюваннями, такими як рак, діабет і гіпертонія, повідомляє eldia.com.do.

OBOZREVATEL пропонує детальніше ознайомитися з її властивостями.

Антиоксиданти

Кукурудза є важливим джерелом антиоксидантів, які запобігають утворенню вільних радикалів і ракових захворювань. Деякі з її ключових сполук були успішно використані для боротьби з пухлинами молочної залози і раку простати.

Вітаміни

Оскільки це дуже цінна вітамінна їжа, її споживання життєво важливе для правильного розвитку нервової системи на будь-якому етапі життя. Кукурудза багата насамперед вітаміном А, необхідною поживною речовиною для правильного функціонування зору та свіжості шкіри. Вагітним жінкам рекомендується включати її в свій раціон, так як вона сприяє повноцінному росту плоду.

Мінерали

Кукурудза багата на різні мінерали, такі як: мідь, залізо, магній, цинк і фосфор. Залізо запобігає появі анемії. Магній відмінно підходить для підтримання гарного здоров'я серця. Фосфор, зі свого боку, впливає на ріст кісткової тканини.

Білки

З'їдаючи 1 чашку кукурудзи (приблизно 2 маленьких качана 12-15 см), організм отримує 9 % рекомендованої щоденної кількості білка. Однак, як і у випадку з іншими овочами, вона не містить всі амінокислоти, необхідні для ряду фізіологічних функцій. Ідеальний варіант – вживати її в поєднанні з іншими продуктами, наприклад, бобами.

Клітковина

Кукурудза також є важливим джерелом клітковини. Її споживання допомагає регулювати травлення, рівень холестерину та глюкози, тим самим знижуючи ризик серцево-судинних захворювань.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про корисні властивості свіжих огірків. Вони мають очисні властивості, протидіють появі целюліту і гіпертонії, знижують кислотність крові та запобігають підвищенню рівня глюкози.