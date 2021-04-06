Что есть на завтрак для разгона метаболизма: ответ нутрициолога

Употребляя определенные продукты на завтрак, можно "разогнать" свой метаболизм и, соответственно, быстро сбросить вес. День, в частности, стоит начинать с воды.

Важно помнить, чтобы действительно добиться желаемых результатов, свой день нужно начинать правильно, а именно с продуктов, которые ускорят обмен веществ. Об этом рассказала нутрициолог Анна Берсенева, передает "Чемпионат".

Утро нужно начинать с воды

Вода с лимоном поможет "запустить" организм pexels.com

Берсенева рекомендует для запуска организма и разгона метаболизма после пробуждения выпить стакан воды, желательно горячей воды – 45-50 градусов с долькой лимона. Именно это поможет запустить все важные процессы в организме.

Белок и клетчатка

Идеально на завтрак подойдут белки, например, небольшой кусочек белого мяса или ростбифа с цельнозерновым хлебом или крекерами, а также просто яйца. Прекрасным дополнением станут овощи, которые богаты клетчаткой, например, зелёная фасоль, брокколи, спаржа.

Овощи станут идеальным дополнением к белкам fozzyshop.ua

Стоит отметить, что белок и пищевые волокна в совокупности хорошо сказываются на обмене веществ.

Специи

Специи ускорят метаболизм elle.ru

Как утверждает эксперт, метаболизм ускоряют также специи, которые можно добавить практически во все блюда, например:

корица,

имбирь,

куркума.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, одна порция "вредной" еды в день может увеличить риск смерти от болезней сердца на 9%. Участники исследования, которые употребляли ультра-обработанную пищу в большем количестве, имели более высокий уровень заболеваемости по сравнению с участниками, потреблявшими наименьшее количество такой еды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее столетний житель Китая назвал своим секретом долголетия фастфуд, алкоголь и сигареты. Чжан Кэминь говорит, что выкуривает по пачке сигарет в день и ест все, что пожелает.