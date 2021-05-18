Что пили в СССР вместо водки и вина: легендарные напитки

В далеких 80-90х спиртные напитки не были такими изощренными и оригинальным, как сейчас. Тогда все было из разряда – "дешево и сердито" например, портвейн "33 несчастья" и вермут "Вера Михайловна", о качестве которых можно только догадываться.

Редакция FoodOboz выбрала для вас самые популярные напитки СССР, которые точно отличаются от нынешних.

1. Портвейн "Агдам"

Спирта в нем было 19 об.%, а цена 2 руб. 60 коп., как только его не называли – "Как дам", "Агдам Бухарян", "Агдам Задурян".

Популярный портвейн в СССР. Источник: livejournal.com

В его состав входили:

забродивший виноградный сок

сахар

картофельный спирт

Этот "элитный" напиток себе могли абсолютно все, так как цена его была копеечной.

2. Десертный напиток "Волжские зори"

Напиток "Волжские зори". Источник: livejournal.com

Он имел крепость 12% об., сахар – 24%, а цена была — 1 руб.15 коп.

Как утверждаю люди, которым посчастливилось его попробовать – этот напиток имел незабываемый противный вкус.

3. Бальзам "Абу Симбел"

Популярный бальзам "Абу Симбел". Источник: livejournal.com

Это настойка из натуральных трав, обладающая "тонизированными свойствами", емкостью 0,83 л. и крепостью – 30 градусов, цена которой была — 5 руб. 80 коп.

Известно только, что этот был очень крепким и невкусным с привкусом трав.

4. Вина

Вина СССР. Источник: livejournal.com

Эти "прекрасные" напитки с оригинальными названиями были нарасхват в СССР, вкус имели практически одинаковый, а вот цены и названия разные:

Золотая осень — "Зося" – 1 руб. 15 коп.

Васисубани – "С Васей в баню" – 2 руб. 00 коп.

Портвейн 777 – "Три топора", "Лесоповал" – 3 руб. 40 коп.

Билэ мицне – "Биомицин" – 1 руб. 70 коп.

5. Водка, перцовка

Водка из СССР. Источник: livejournal.com

Это практически один напиток, просто в один добавили перец и она считалась "лечебной" от простуды, а вторая, обычная – для настроения.

Настойка горькая "Перцовка", 0,5 л, 35%, цена – 8 руб.00 коп.

Настойка горькая "Перцовка". Источник: livejournal.com

"Украинська горiлка з перцем", 0,7 л, 40%, цена – 4 руб. 40 коп.

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