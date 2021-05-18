Что пили в СССР вместо водки и вина: легендарные напитки

В далеких 80-90х спиртные напитки не были такими изощренными и оригинальным, как сейчас. Тогда все было из разряда – "дешево и сердито" например, портвейн "33 несчастья" и вермут "Вера Михайловна", о качестве которых можно только догадываться.
Редакция FoodOboz выбрала для вас самые популярные напитки СССР, которые точно отличаются от нынешних.
1. Портвейн "Агдам"
Спирта в нем было 19 об.%, а цена 2 руб. 60 коп., как только его не называли – "Как дам", "Агдам Бухарян", "Агдам Задурян".
В его состав входили:
забродивший виноградный сок
сахар
картофельный спирт
Этот "элитный" напиток себе могли абсолютно все, так как цена его была копеечной.
2. Десертный напиток "Волжские зори"
Он имел крепость 12% об., сахар – 24%, а цена была — 1 руб.15 коп.
Как утверждаю люди, которым посчастливилось его попробовать – этот напиток имел незабываемый противный вкус.
3. Бальзам "Абу Симбел"
Это настойка из натуральных трав, обладающая "тонизированными свойствами", емкостью 0,83 л. и крепостью – 30 градусов, цена которой была — 5 руб. 80 коп.
Известно только, что этот был очень крепким и невкусным с привкусом трав.
4. Вина
Эти "прекрасные" напитки с оригинальными названиями были нарасхват в СССР, вкус имели практически одинаковый, а вот цены и названия разные:
Золотая осень — "Зося" – 1 руб. 15 коп.
Васисубани – "С Васей в баню" – 2 руб. 00 коп.
Портвейн 777 – "Три топора", "Лесоповал" – 3 руб. 40 коп.
Билэ мицне – "Биомицин" – 1 руб. 70 коп.
5. Водка, перцовка
Это практически один напиток, просто в один добавили перец и она считалась "лечебной" от простуды, а вторая, обычная – для настроения.
Настойка горькая "Перцовка", 0,5 л, 35%, цена – 8 руб.00 коп.
"Украинська горiлка з перцем", 0,7 л, 40%, цена – 4 руб. 40 коп.
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