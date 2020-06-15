Что полезнее – черешня или вишня: отвечают диетологи

Эти ягоды различаются количеством входящих в их состав ценных нутриентов: в вишне он богаче, и в ней же содержится меньше сахара, чем в черешне.

Вишня более "эффективна" для омоложения организма, похудения и укрепления иммунитета, а черешня полезнее для крови, – такие факты приводят на своей странице в Instagram dietology.pro.

Оказывается, в черешне содержится много витаминов групп В, С, Е, Р, полезные органические кислоты (лимонная, янтарная и яблочная), минералы (хром, кобальт, железо, йод, кремний и многие другие), флавоноиды и пектин, глюкоза и клетчатка.

Больше всего в черешне витамина С, который необходим для укрепления защитных сил организма и противостояния разным инфекционным и вирусным заболеваниям. Он также способствует укреплению стенок кровеносных сосудов. Регулярное употребление черешни активизирует процессы выведения излишка жидкости и обновления кровяных клеток.⠀

Но есть черешню нужно не в любых количествах. При чрезмерном употреблении ягод появляются расстройства кишечника, вздутие живота, - утверждают диетологи из dietology.pro.

Отказаться от этого продукта следует, если:

имеются аллергические реакции;

диагностированы расстройства работы кишечника, связанные с инфекционными заболеваниями;

определен синдром раздраженного кишечника;

подтверждены заболевания поджелудочной железы и желудка разной этиологии.

Сколько же черешни можно съедать в день? Для взрослого человека, не имеющего проблем со здоровьем, суточная доза не должна быть более 150 граммов. Цифра, конечно, условная, и каждый организм имеет свои особенности.

Как сообщал OBOZREVATEL, растительная пища является лучшим низкокалорийным продуктом, который легко насытит организм человека.