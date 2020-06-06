Названы низкокалорийные продукты для быстрого насыщения

Растительная пища является лучшим низкокалорийным продуктом, который легко насытит организм человека.

"Для диетолога важно иметь под рукой ряд очень низкокалорийных продуктов, которые насытят и помогут чувствовать себя хорошо, независимо от того, находитесь ли вы в процессе похудения или просто хотите поддерживать вес", - цитирует испанского диетолога Палому Кентану издание La Vanguardia.

Эксперт по питанию отметила, что одним из таких продуктов является огурец. В 100 граммах этого овоща содержится всего 12 калорий, поэтому его можно есть в больших количествах. Огурец отлично освежает и является лучшей закуской для лета.

Огурцы headinsider.net

А лучшим продуктом для борьбы со стрессом, когда у человека просыпается голод, и при этом источником многих витаминов является морковь.

Также специалист порекомендовала помидоры, цукини, кабачки, брокколи и вареный картофель.

Брокколи Getty

Из низкокалорийных (70 калорий на сто граммов) продуктов животного происхождения Палома Кентана посоветовала регулярно есть яйца.

Ученые выяснили, что ежедневное употребление одного яйца не приводит к повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Яйца Getty

"Также хочу предупредить, что есть очень полезные продукты, такие как орехи, авокадо, оливковое масло, которые должны быть частью рациона. Но есть их надо осторожно, так как они очень калорийные. Кроме того, есть полезные и натуральные соусы — хумус или гуакамоле. Но они могут легко дать тысячу калорий, если съесть их с хлебом или другими закусками", — предупредила диетолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, перекус миндалем, по мнению британских медиков, помогает улучшить сердечную деятельность человека и избежать патологий сердечно-сосудистой системы.

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