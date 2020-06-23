Даже вино! Названы 10 продуктов, которые мужчины должны употреблять ежедневно

Миндаль, картофель, помидоры, йогурт – это одни из тех продуктов, которые мужчины должны есть ежедневно. Они могут помочь избежать сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза и рака простаты.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с 10 лучшими продуктами по мнению американских диетологов, а также их полезными свойствами, опубликованными на eatthis.com.

￼Шпинат

Схема здорового питания, включающая листовую зелень в рацион питания, связана с улучшением когнитивных функций у мужчин. Шпинат очень важен для поддержания продуктивности физических упражнений и здоровья сердца.

Миндаль

Миндаль является отличным источником магния. Согласно исследованиям, у мужчин с его дефицитом может быть более низкий уровень тестостерона. Магний помогает поддерживать нормальную работу мышц и нервов, помогает клеткам вырабатывать энергию и важен для здоровья сердца и сосудов.

Йогурт полезен для профилактики остеопороза

Йогурт

Мужчины часто не следят за тем, потребляют ли достаточное количество кальция. Однако они также подвержены риску остеопороза, как и женщины. Поэтому важно вводить в рацион несладкий йогурт и добавлять в него фрукты, орехи и другие добавки.

Помидоры

Мужчины должны есть продукты с высоким содержанием ликопина, такие как помидоры. Причина заключается в том, что этот антиоксидант защищает от рака простаты, который может появляться с возрастом.

Картофель

Картофель содержит больше калия, чем банан, половину рекомендуемой дозы витамина С в день и клетчатку для пищеварения. Кроме того, он дает углеводы, которые наполняют энергией и улучшают продуктивность физических упражнений.

Сардины

Эта маленькая рыба менее популярна, чем другие виды, но она очень полезна для мужского здоровья. Сардины богаты белком и являются одним из лучших источников омега-3 жирных кислот. Они уменьшают риск хронических заболеваний, включая болезни сердца, а также снижают уровень триглицеридов и артериального давления.

Черника

Ожирение связано с высоким риском развития прогрессирующего рака предстательной железы, поэтому достижение здорового веса является ключевой частью профилактики. Потребление большего количества фруктов и овощей, а также правильный образ жизни могут помочь снизить вероятность заболевания. Черника содержит всего 80 ккал в 1 чашке и является хорошим источником пищевых волокон и витамина С.

Авокадо полезно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Авокадо

Авокадо – это очень полезный фрукт для сердца, поскольку более 75% жира в его составе является ненасыщенным. Согласно диетическим рекомендациям, замена насыщенных жиров ненасыщенными связана с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются основной угрозой здоровью мужчин.

В дополнение к клетчатке (около 3 г на порцию) эти зеленые фрукты также содержат полезный для сердца калий (около 250 мг на порцию), который помогает уравновесить воздействие натрия на кровяное давление.

Цельные зерна

Мужчины должны есть цельное зерно каждый день. Хотя оно имеет множество преимуществ для здоровья, особый интерес представляет связь с более низким риском развития колоректального рака. Американский институт исследования рака и Всемирный фонд исследования рака обнаружили, что примерно три порции цельнозерновой пищи в день (90 г) снижают риск его развития на 17%.

Красное вино

Один бокал красного вина может быть полезным для мозга. Мужчины, которые принимали участие в исследовании MIND, сохраняли свой мозг на 7,5 лет моложе, когда бокал вина, богатого полифенолами, был частью их рутины. Также доказано, что оно снижает риск развития болезни Альцгеймера у пожилых мужчин.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что продукты, которые содержат обработанные жиры, сахар, соль и добавки, следует исключить из своего рациона.