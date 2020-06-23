Навіть вино! Названо 10 продуктів, які чоловіки повинні вживати щодня

Мигдаль, картопля, помідори, йогурт – це одні з тих продуктів, які чоловіки повинні їсти щодня. Вони можуть допомогти уникнути серцево-судинних захворювань, остеопорозу і раку простати.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з 10 найкращими продуктами на думку американських дієтологів, а також їх корисними властивостями, опублікованими на eatthis.com.

Шпинат

Схема здорового харчування, яка включає листову зелень в раціон харчування, пов'язана з поліпшенням когнітивних функцій у чоловіків. Шпинат дуже важливий для підтримання продуктивності фізичних вправ і здоров'я серця.

Мигдаль

Мигдаль є відмінним джерелом магнію. Згідно з дослідженнями, у чоловіків з його дефіцитом може бути нижчий рівень тестостерону. Магній допомагає підтримувати нормальну роботу м'язів і нервів, допомагає клітинам виробляти енергію і важливий для здоров'я серця і судин.

Йогурт корисний для профілактики остеопорозу

Йогурт

Чоловіки часто не стежать за тим, чи споживають достатню кількість кальцію. Однак вони також схильні до ризику остеопорозу, як і жінки. Тому важливо вводити в раціон несолодкий йогурт і додавати в нього фрукти, горіхи та інші добавки.

Помідори

Чоловіки повинні їсти продукти з високим вмістом лікопіну, такі як помідори. Причина полягає в тому, що цей антиоксидант захищає від раку простати, який може з'являтися з віком.

Картопля

Картопля містить більше калію, ніж банан, половину рекомендованої дози вітаміну С на день і клітковину для травлення. Крім того, вона дає вуглеводи, які наповнюють енергією та покращують продуктивність фізичних вправ.

Сардини

Ця маленька риба менш популярна, ніж інші види, але вона дуже корисна для чоловічого здоров'я. Сардини багаті на білок і є одним з найкращих джерел омега-3 жирних кислот. Вони зменшують ризик хронічних захворювань, включаючи хвороби серця, а також знижують рівень тригліцеридів і артеріального тиску.

Чорниця

Ожиріння пов'язане з високим ризиком розвитку прогресуючого раку передміхурової залози, тому досягнення здорової ваги є ключовою частиною профілактики. Споживання більшої кількості фруктів і овочів, а також правильний спосіб життя можуть допомогти знизити ймовірність захворювання. Чорниця містить всього 80 ккал в 1 чашці та є гарним джерелом харчових волокон і вітаміну С.

Авокадо корисне для профілактики серцево-судинних захворювань

Авокадо

Авокадо – це дуже корисний фрукт для серця, оскільки більше 75% жиру в його складі є ненасиченим. Згідно дієтичних рекомендацій, заміна насичених жирів ненасиченими пов'язана з нижчим ризиком серцево-судинних захворювань, які є основною загрозою здоров'ю чоловіків.

На додаток до клітковини (близько 3 г на порцію) ці зелені фрукти також містять корисний для серця калій (близько 250 мг на порцію), який допомагає врівноважити вплив натрію на кров'яний тиск.

Цілісні зерна

Чоловіки повинні їсти цільне зерно щодня. Хоча воно має безліч переваг для здоров'я, особливу цікавість представляє зв'язок з нижчим ризиком розвитку колоректального раку. Американський інститут дослідження раку і Всесвітній фонд дослідження раку виявили, що приблизно три порції цільнозернової їжі на день (90 г) знижують ризик його розвитку на 17%.

Червоне вино

Один келих червоного вина може бути корисним для мозку. Чоловіки, які брали участь в дослідженні MIND, зберігали свій мозок на 7,5 років молодшим, коли келих вина, багатого на поліфеноли, був частиною їхньої рутини. Також доведено, що воно знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера у чоловіків похилого віку.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що продукти, які містять оброблені жири, цукор, сіль і добавки, слід виключити зі свого раціону.