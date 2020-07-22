Диетологи назвали 15 причин, почему нужно есть бананы
Бананы помогают регулировать уровень артериального давления, уменьшают вздутие живота, увеличивают количество энергии, а также борются с некоторыми видами рака.
Чтобы понять всю пользу и силу, диетологи рассказали о преимуществах, которые получает организм при их употреблении, сообщает eatthis.com.
Способствуют наращиванию мышечной массы
Если после тренировки мышцы болят или недостаточно быстро растут, возможно, организм не получает достаточного количества магния в своем рационе. Бананы являются его хорошим источником. Они помогают в сокращении и расслаблении мышц, а также в синтезе белка, что, в свою очередь, увеличивает мышечную массу.
Кроме того, потребление магния повышает липолиз, процесс, благодаря которому тело высвобождает жир из своих запасов.
Помогают мышцам быстрее восстановиться
Бананы являются основным источником калия – электролита, который помогает мышцам восстановиться после тренировки, усиливает их развитие и позволяет больше тренироваться.
Поддерживают хорошее настроение
Бананы содержат 6 % от дневной нормы витамина B9 (фолата), который может бороться с депрессией. Он помогает серотонину, вызывающему приятные ощущения, быстрее проникать в мозг.
В исследовании, опубликованном в "Индийском журнале психиатрии", утверждается, что у пациентов с депрессией уровень фолата в крови в среднем на 25 % ниже, чем у здоровых людей. Некоторые врачи рекомендуют увеличить потребление фолиевой кислоты тем, кто принимает антидепрессанты, чтобы усилить их действие.
Снижают чувство тревоги и стресса
По словам доктора медицинских наук Кэсси Бьорк, в бананах также есть триптофан, "предшественник серотонина", который считается наиболее важным химическим веществом для мозга. Он является природным антидепрессантом и может лечить беспокойство и бессонницу, а также такие проблемы, как усталость, раздражительность, возбуждение, гнев и агрессия.
Кроме того, бананы содержат норэпинефрин, который влияет на реакцию "борьбы или бегства", помогая регулировать стресс.
Помогают регулировать уровень артериального давления
Согласно информации FDA (Управления по контролю за продуктами и лекарствами), сочетание низкого потребления натрия с высоким содержанием калия связано с минимальными уровнями артериального давления и частотой инсультов у отдельных лиц и групп населения.
Учитывая то, что банан выделяется таким соотношением калия и натрия в своем составе, он официально признан FDA в качестве продукта, способного снизить давление и защитить от сердечного приступа или инсульта.
Уменьшают вздутие живота
Недавнее исследование показало, что женщины, которые ели банан два раза в день в качестве закуски перед едой в течение 60 дней, уменьшили вздутие живота на 50 %.
Повышают чувство сытости
Недозрелые бананы богаты так называемым устойчивым крахмалом, который буквально противостоит процессу переваривания. Он питает здоровые кишечные бактерии, которые подавляют аппетит.
Одно исследование показало, что замена всего 5 процентов углеводов в день источником устойчивого крахмала увеличивает сжигание жира после еды на 30 %. Поскольку такие бананы немного горькие, их можно добавлять в смузи с другими фруктами и овощами, чтобы замаскировать вкус.
Снижают уровень плохого холестерина
Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Journal of Nutrition, бананы содержат фитостеролы – соединения, которые способны снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП). Кроме того, в них присутствует витамин B6, который важен практически для всего: здоровья сердца, иммунитета, пищеварения и нервной системы.
Улучшают работу пищеварительной системы
Бананы являются отличным источником пребиотиков – неперевариваемых углеводов, которые служат пищей для полезных кишечных бактерий (пробиотиков) и улучшают пищеварение. Они содержат фруктоолигосахариды, группу молекул фруктозы, которые приводят к улучшению здоровья желудочно-кишечного тракта.
Поддерживают хорошее здоровье костей
Хотя бананы не содержат большого количества кальция (менее 1% от рекомендуемой суточной нормы), они могут способствовать лучшему усвоению кальция с помощью пребиотических фруктоолигосахаридов.
Являются источником энергии
Причиной, по которой марафонцы едят бананы до, во время и после бега, является то, что они богаты глюкозой, наиболее легкоусваиваемым источником сахара, который обеспечивает оптимальную энергию.
Защищают от болезней
Бананы богаты тремя различными типами каротиноидов (каротиноиды провитамина А, бета-каротин и альфа-каротин), которые в организме превращаются в витамин А. Благодаря этому они защищают от хронических заболеваний, включая некоторые виды рака, сердечно-сосудистые болезни и диабет.
Помогают телу сжигать жир
В бананах содержится 12 мг холина, витамина B, который действует непосредственно на гены, вызывающие накопление жира в животе. Также его можно найти в постном мясе, морепродуктах и зелени.
Поддерживают здоровье глаз
Бананы содержат антиоксиданты и питательные вещества для глаз и кожи. Бета-каротин способен защитить клетки и восстановить повреждения на клеточном уровне. Витамин Е и лютеин помогают снизить риск дегенерации желтого пятна.
Способствуют детоксикации тела
Богатые пектином спелые бананы являются натуральным детоксом. Желатиноподобное волокно прилипает к токсичным веществам в крови и выводит их из организма через мочу. Также пектин может ограничить количество жира, которое поглощают клетки, и помогает регулировать уровень сахара в крови.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что диетолог призвала не выбрасывать банановую кожуру. Добавление ее в пищу повысит питательную ценность, поможет поддерживать работу кишечника и снизит риск развития диабета 2 типа.