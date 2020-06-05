Диетологи предостерегли от злоупотребления абрикосами

FoodOboz 15:00, 5.06.2020

Злоупотребление абрикосами, которые начали появляться на рынках и в магазинах, может привести к серьезным проблемам с желудком.

Зачастую у людей, переедающих эти фрукты, в кишечнике может развиться процесс брожения. Диетологи рекомендуют употреблять ежедневно не более 300 грамм абрикосов и ни в коем случае не есть их ядра, в состав которых входит амигдалин. Это вещество даже в маленьких количества представляет опасность для здоровья, вплоть до отравления с летальным исходом, предостерегает сайт edaplus.info.

Абрикос
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В то же время абрикосы обладают целым рядом полезных свойств. Они содержат витамин А и бета-каротин, укрепляющий иммунную систему, а также снижающий риск развития инфекционных болезней. Витамины C, B, B1, E и минеральные вещества, например, магний, фосфор, йод, железо и калий необходимы для функционирования сердечно-сосудистой и нервной систем.

Уровень холестерина поможет нормализовать высокое содержание в абрикосах пищевых волокон.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на множество полезных свойств клубники, есть категории людей, которым этот продукт будет недоступен по медицинским показаниям.

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