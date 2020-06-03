Кому нужно отказаться от клубники

Несмотря на множество полезных свойств клубники, есть категории людей, которым этот продукт будет недоступен по медицинским показаниям.

Специалисты назвали условия, при которых важно проявлять особенную осторожность при употреблении этой ягоды, предупреждает lekaris.tv

Диабетики должны быть особо внимательны, поскольку в одной порции клубники (150 гр) около 10 граммов сахаров, и в сезон ягоды можно легко превысить дневную норму потребления сахара.

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Людям с предрасположенностью к аллергии также нужно быть осторожными, поскольку клубника – аллерген и часто вызывает соответствующую реакцию организма. При их первом появлении – покраснение кожи, зуд, боли в животе – следует немедленно обратиться к врачу.

Органические кислоты клубники могут раздражать эпителий желудочно-кишечного тракта. Лицам, страдающим гастритом, гастродуоденитом, язвой двенадцатиперстной кишки или желудка, тоже стоит повременить со сладким десертом.

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Следует воздержаться от употребления клубники и людям с болезнями суставов в анамнезе. Клубничный сок может способствовать появлению подагрического болевого синдрома.

Как сообщал OBOZREVATEL, аллергия, вызванная пыльцой растений, сопровождается такими симптомами, как покраснение глаз, заложенность носа, мокрый кашель и боль в горле. Чтобы облегчить их проявление, необходимо добавить в свой рацион имбирь, куркуму, помидоры, лосось и продукты, богатые витамином С.

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