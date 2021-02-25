10 продуктов, которые никогда не едят в королевской семье

Жизнь королевской семьи полна жестких регламентов: помимо дресс-кодов и официальных протоколов Виндзоры имеют ряд ограничений, связанных с питанием. Некоторые продукты находятся под строжайшим запретом.

Редакция FoodOboz рассказывает, что это за продукты и почему монаршим особам запрещается их употреблять.

Сырое мясо. Причина запрета очень проста: члены королевской семьи опасаются возможного пищевого отравления и других заболеваний, связанных с недостаточной прожаркой мяса. Это касается как тартаров и карпаччо, так и стейков с кровью. Известно, что сама королева предпочитает хорошо прожаренные стейки из говядины или оленины.

Морепродукты. Устрицы, мидии и другие морские гады тоже не разрешают употреблять в связи с высоким риском отравления: королевские визиты расписаны практически поминутно, поэтому времени на борьбу с последствиями отравления у членов семьи попросту нет. Королева Англии относится к этому правилу со всей строгостью, а вот принц Уильям признавался, что любит суши, а его отец, принц Уэльский, как-то был замечен за поеданием устриц.

Чеснок. Тут никаких рисков, связанных с отравлением, нет, дело лишь в резком запахе этого овоща. Никакие "побочные эффекты" не должны омрачать важный прием, званый ужин или торжественную церемонию. То же самое, к слову, касается и лука.

Фуа-гра. А это блюдо запрещено из-за жесткого обращения с гусями: изготовление французского деликатеса требует особого откорма и содержания птиц. В связи с этим в 2008 году принц Чарльз ввел запрет на фуа-гра в королевском доме.

Паста. Продукты с высоким содержанием углеводов – еще одно строгое табу на королевской кухне. Елизавета II соблюдает низкоуглеводную диету, поэтому именно в ее меню никогда нет пасты и других макаронных изделий.

Пицца. Личный шеф-повар королевы, который готовил для Ее Величества на протяжении 15 лет, рассказал, что пицца, как и любой другой популярный фастфуд, не приемлема для употребления королевскими особами. Поэтому в семье Виндзоров пицца находится под строгим табу.

Картофель. Как мы уже говорили, Ее Величество придерживается низкоуглеводной диеты, поэтому не жалует продукты с высоким содержанием крахмала и углеводов. Поэтому картофель очень редко можно встретить на столе у Виндзоров.

Рис. Как и в случае с макаронами и картофелем, рис также не входит в королевский рацион из-за высокого содержания углеводов.

Хлебные попки. В семье Виндзоров никто не против бутербродов, однако сэндвичи едят не квадратной формы, а округлой, так как корочки на углах всегда обрезаются. Это связано с английским суеверием о том, что любой, кто подает монархам еду с острыми краями, пытается свергнуть их с престола.

Белые яйца. В королевском доме предпочитают коричневые яйца, так как принц Чарльз и королева Елизавета уверены, что они их вкуснее белых. Принц Уэльский держит свою куриную ферму в одном из королевских поместий – именно оттуда коричневые яйца поставляются к монаршему столу. Королевский повар как-то рассказал, что яйца для монархов необходимо варить ровно 4 минуты.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить "королевские блинчики": рецептом этого блюда в конце 50-х Елизавета II лично поделилась с Дуайтом Эйзенхауэром, который на тот момент был 34-м президентом Соединенных Штатов Америки.