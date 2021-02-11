Что приготовить на День Валентина: блинчики по рецепту Елизаветы II

Если вы думаете, чем порадовать вторую половинку в День влюбленных, рекомендуем вам приготовить "королевские блинчики": рецептом этого блюда в конце 50-х Елизавета II лично поделилась с Дуайтом Эйзенхауэром, который на тот момент был 34-м президентом Соединенных Штатов Америки.

А случилось это так. В 1959 году Эйзенхауэр вместе с женой по приглашению британской королевы посетили Шотландию. Прием проходил в поместье Балморал, к чаю подавали блинчики по рецепту Ее Величества. Блюдо настолько впечатлило американского президента, что он попросил Елизавету поделиться рецептом.

Королева Великобритании пообещала прислать ему письмо с рецептом. Свое обещание она сдержала.

"Дорогой мистер Президент. Увидев вашу фотографию в сегодняшней газете, я вспомнила, что так и не отправила вам рецепт блинчиков, который обещала в Балморале. Надеюсь, он вам понравится", – написала Елизавета в письме.

Королева Елизавета и 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр. Источник: Getty Images

Спустя полвека, в 2013 году, письмо с рецептом от королевы был опубликован в книге Шона Ашера Letters of Note. Сегодня редакция FoodOboz делится этим рецептом с вами.

Понадобится:

яйца – 2 шт.

сахарная пудра – 4 ст. л.

молоко – 2 стакана

мука – 4 стакана

сода – 2 ч. л.

растопленное сливочное масло – 2 ст. л.

винный камень – 3 ч. л.

Винный камень – осадок в виде кристаллов, который образуется в процессе приготовления вина. В продажу поступает в виде белого порошка. Без запаха, на вкус очень кислый. В кулинарии его чаще всего используют для выпечки. Заменить винный камень можно лимонной кислотой.

Как готовить:

Яйца смешать с сахарной пудрой и чашкой молока. Добавить муку, тщательно перемешать. Влить оставшееся молоко, добавить соду, сливочное масло и винный камень или лимонную кислоту. Снова хорошо перемешать. Выкладывать ложкой на раскаленную и смазанную маслом сковороду, жарить на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.

Рецепт блинчиков от королевы Елизаветы. Источник: PHOTO COURTESY OF THE NATIONAL ARCHIVES

"Рецепт рассчитан на 16 порций. Когда гостей собирается меньше, я обычно кладу меньше муки и молока, а остальные ингредиенты использую в обычном количестве. Я также пробовала использовать вместо сахарной пудры патоку или золотой сироп (готовится из воды, сахара и лимонного сока, – ред.). Тоже было очень вкусно. Также обратите внимание, что смесь нужно долго и тщательно взбивать. А до выпекания она не должна стоять слишком долго", – написала Елизавета II в письме.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Елизавета II выпустила собственную марку джина с экстрактами растений, которые были выращены в саду ее поместья Сандрингем. Напиток представляет собой классический сухой джин с нотками мирта и экзотических фруктов шарон.

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