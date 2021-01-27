Британская семья готовит хлеб из 65-летнего "монстра"

Семья пекарей Герберт из английского города Колдсволд готовит хлеб и булочки на закваске, которой в этом году исполняется 65 лет.

Закваску зовут Монстр, вот уже несколько десятков лет она растет на дрожжах, обеспечивая пекарню новыми запасами сырья, пишет Huffington Post. Несмотря на преклонный возраст, Монстр продолжает служить семье Герберт верой и правдой во имя свежего хлеба.

Что касается происхождении закваски, то тут у Гербертов есть целых две семейные легенды. Первая гласит, что дедушка Герберт поехал в Германию и в 1985 году получил Монстра от немецкого пекаря. На тот момент смеси уже было 30 лет. Если верить второй легенде, то Монстр – это подарок семье Гербертов от немецкого пекаря, который после Второй мировой войны приехал на пенсии в Англию.

Герберты заботятся о Монстре как о домашнем животном: содержат в тепличных условиях при комнатной температуре, постоянно "кормят" его, подсыпая муку и воду, а все компоненты каждый день добавляют исключительно вручную, как того требуют правила. От такого "образа жизни" закваска только увеличивается в размерах: еще 30 лет назад смесь переехала из маленькой колбочки в огромный железный бак.

Справа – закваска, слева – тесто, которое получается из Монстра. Huffington Post

"У нас нет секретов. Мы кормим Монстра водой и темной ржаной мукой. Потому что только из ржаной муки получается самая хорошая и надежная закваска", – говорят Герберты.

Анна Герберт, ее зять и тесть считают, что их закваска – самая старая в Великобритании. Правда, доказательств этому факту у них нет. За это звание официально борются несколько заквасок из разных пекарен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пекарня из Нидерландов начала производство хлеба с витамином D – тем самым, который человек обычно получает благодаря солнечным лучам. А британские ученые получили особый тип хлеба, употребление которого способствует улучшенной работе сосудистой системы, что сопоставимо с эффектом от употребления черники.