В Голландии начали печь хлеб с витамином D

Пекарня из Нидерландов начала производство хлеба с витамином D – тем самым, который человек обычно получает благодаря солнечным лучам.

Для того, чтобы получить такой хлеб, голландские пекари из компании Fuite Apeldoorn почти семь лет работали над специальной рецептурой выпечки. Об этом говорится в статье голландского издания Destentor.nl.

Сейчас пекарня Fuite Apeldoorn использует специальное ультрафиолетовый свет, добавляя витамин D в корочку хлеба на заключительном этапе выпечки, то есть непосредственно перед упаковкой.

Генеральный директор пекарни Apeldoorn Клаас Фуите показывает буханку хлеба. Источник: © Thomas van Oorschot/Studio 38c

Лицензию на этот уникальный метод компания приобрела у шведского изобретателя, ранее метод был одобрен Европейской организацией по надзору за безопасностью пищевых продуктов (EFA).

Высокое содержание витамина D в хлебе Fit Vita уже подтвердили различные эксперты: съев несколько ломтиков такой выпечки, человек может получить рекомендуемую суточную дозу витамина D.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавний анализ данных показал, что у 80% пациентов с тяжелой формой COVID-19 наблюдался дефицит витамина D.

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