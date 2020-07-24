Эксперты назвали 10 продуктов, которые нужно есть ежедневно

Правильное питание – важный фактор поддержания хорошего здоровья. К продуктам, которые нужно есть ежедневно, относятся орехи, ягоды, авокадо и йогурт. Они способствуют уменьшению воспалений, повышению иммунитета и балансу сахара в крови.

OBOZREVATEL предлагает более подробно ознакомиться с рекомендациями экспертов, опубликованными на eatthis.com.

Лосось богат омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами

Грибы

Они обладают множеством полезных для здоровья свойств, среди которых – улучшение пищеварения, поддержка иммунной системы, снижение стресса и усиление внимания. При этом в них содержится мало калорий.

Квашеная капуста

Ферментированные продукты (квашеная капуста, комбуча, кимчи, мисо и йогурт) положительно влияют на работу кишечника, а также способствуют улучшению общего состояния здоровья благодаря его связи с мозгом. Кроме того, они помогают переваривать пищу, вырабатывают определенные витамины группы В и восстанавливают пищеварительную систему после курса антибиотиков.

Цельнозерновые продукты

Они необходимы для здоровья мозга, который использует углеводы в качестве "топлива". Без них может появиться раздражительность и трудности с концентрацией внимания. Цельнозерновые продукты являются источником сложных углеводов, которые рекомендуются благодаря своей питательности, способности уменьшать когнитивные нарушения и большему количеству клетчатки.

Авокадо

Авокадо не только вкусное, но и невероятно полезное. По словам диетологов, оно является отличным источником клетчатки, витамина К и калия. Кроме того, многочисленными исследованиями подтверждалась его способность укреплять сердечно-сосудистую систему и защищать от заболеваний.

Ягоды

Ягоды, такие как малина и черника, богаты антиоксидантами и другими питательными веществами. Также они имеют мало калорий и низкий гликемический индекс. Антоцианы, которые в них присутствуют, могут уменьшить окислительный стресс, замедлить старение и снизить вероятность высокого уровня холестерина.

Зеленые листовые овощи

Капуста, шпинат, руккола и другие зеленые листовые овощи должны присутствовать в ежедневном рационе. Они низкокалорийны, а также содержат много клетчатки, витаминов А и С.

Жирная Рыба

Жирная рыба, такая как тунец, лосось, скумбрия и сардины, богата омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Они, в свою очередь, обладают противовоспалительными свойствами и необходимы для мозга, кожи и гормонов.

Орехи

В орехах содержатся белки, клетчатка и полезные жиры, поэтому они важны для поддержания хорошего здоровья. В частности, грецкие орехи являются отличным источником омега-3, незаменимых жирных кислот, которые организм не может вырабатывать самостоятельно.

Костный бульон

Это отличный источник аминокислот, глюкозамина (соединения, которое естественным образом присутствует в хряще) и хондроитина (основного компонента хряща). Также костный бульон богат гиалуроновой кислотой, наибольшее количество которой содержится в коже, суставах и других тканях.

Йогурт

Как и квашеная капуста, йогурт имеет полезные пробиотики. Однако также он содержит множество других питательных веществ. Он питает организм белками, кальцием, магнием, витамином В12 и некоторыми ключевыми жирными кислотами, которые необходимы для здоровья.

При этом лучше выбирать простой жирный йогурт без добавления сахара, но комбинировать его с ягодами и орехами в качестве завтрака или сытной закуски.

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