Експерти назвали 10 продуктів, які потрібно їсти щодня

Правильне харчування – важливий фактор підтримання гарного здоров'я. До продуктів, які потрібно їсти щодня, відносяться горіхи, ягоди, авокадо та йогурт. Вони сприяють зменшенню запалень, підвищенню імунітету і балансу цукру в крові.

OBOZREVATEL пропонує детальніше ознайомитися з рекомендаціями експертів, опублікованими на eatthis.com.

Лосось багатий на омега-3 поліненасичені жирні кислоти

Гриби

Вони мають безліч корисних для здоров'я властивостей, серед яких – поліпшення травлення, підтримання імунної системи, зниження стресу та посилення уваги. Водночас у них міститься мало калорій.

Квашена капуста

Ферментовані продукти (квашена капуста, комбуча, кімчі, місо і йогурт) позитивно впливають на роботу кишківника, а також сприяють поліпшенню загального стану здоров'я завдяки його зв'язку з мозком. Крім того, вони допомагають перетравлювати їжу, виробляють певні вітаміни групи В і відновлюють травну систему після курсу антибіотиків.

Цільнозернові продукти

Вони необхідні для здоров'я мозку, який використовує вуглеводи як "паливо". Без них може з'явитися дратівливість і труднощі з концентрацією уваги. Цільнозернові продукти є джерелом складних вуглеводів, які рекомендуються завдяки своїй поживності, здатності зменшувати когнітивні порушення та більшій кількості клітковини.

Авокадо

Авокадо не тільки смачне, а й неймовірно корисне. За словами дієтологів, воно є відмінним джерелом клітковини, вітаміну К і калію. Крім того, численними дослідженнями підтверджувалася його здатність зміцнювати серцево-судинну систему і захищати від захворювань.

Ягоди

Ягоди, такі як малина і чорниця, багаті на антиоксиданти та інші поживні речовини. Також вони мають мало калорій і низький глікемічний індекс. Антоціани, які в них присутні, можуть зменшити окислювальний стрес, уповільнити старіння та знизити ймовірність високого рівня холестерину.

Зелені листові овочі

Капуста, шпинат, рукола та інші зелені листові овочі мають бути в щоденному раціоні. Вони низькокалорійні, а також містять багато клітковини, вітамінів А і С.

Жирна риба

Жирна риба, така як тунець, лосось, скумбрія і сардини, багата на омега-3 поліненасичені жирні кислоти. Вони, зі свого боку, мають протизапальні властивості та необхідні для мозку, шкіри і гормонів.

Горіхи

У горіхах містяться білки, клітковина і корисні жири, тому вони важливі для підтримання гарного здоров'я. Зокрема, волоські горіхи є відмінним джерелом омега-3, незамінних жирних кислот, які організм не може виробляти самостійно.

Кістковий бульйон

Це відмінне джерело амінокислот, глюкозаміну (з'єднання, яке природним чином присутнє в хрящі) і хондроїтину (основного компонента хряща). Також кістковий бульйон багатий на гіалуронову кислоту, найбільша кількість якої міститься в шкірі, суглобах та інших тканинах.

Йогурт

Як і квашена капуста, йогурт має корисні пробіотики. Однак також він містить безліч інших поживних речовин. Він живить організм білками, кальцієм, магнієм, вітаміном В12 і деякими ключовими жирними кислотами, які необхідні для здоров'я.

Водночас краще вибирати простий жирний йогурт без додавання цукру, але комбінувати його з ягодами і горіхами як сніданок або ситну закуску.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, від яких продуктів варто відмовитися. Наприклад, заміна цукру фініками, а рису – цвітною капустою є важливим кроком на шляху до збалансованої дієти.