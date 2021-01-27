Евгений Клопотенко перезапускает два ПТУ в Киеве

Шеф-повар и телеведущий Евгений Клопотенко совместно с Министерством образования Украины перезапускает два киевских училища.

Этот проект Клопотенко называет частью своей кулинарной реформы, которую он несколько лет назад начал со школьных столовых. На своей страничке в Facebook он написал, что его главная задача в этой истории – изменить систему обучения поваров.

"Этот эксперимент, которым я руковожу, проводится на базе двух киевских колледжей. В результате этого я хочу создать в Украине актуальную образовательную систему и внедрить ее по всей Украине", – говорит Клопотенко.

Он напомнил, что меморандум о сотрудничестве он подписал с Министерством образования еще в прошлом году. За это время команда реформаторов перезапустила учебное заведение на Подоле, сделали ремонт в помещении, заменили советское оборудование современными кухонными девайсами, в частности, здесь есть аппарат су-вид, шокер, вакууматор и 3D-принтер для печати еды.

Теперь в училище работает полноценный кулинарный учебно-практический центр.

Главная цель Клопотенко – сделать профессию повара престижной. Пресс-служба Евгения Клопотенко

"Это лишь первый этап реформы, главная цель которой – сделать профессию повара престижной и крутой. Мы создаем образцовое профессиональное училище, опыт которого стане примером для ПТУ по всей Украине. На первом этапе мы обеспечили студентов комфортными условиями и современной технической базой. На очереди создание новой учебной программы на уровне мировых кулинарных школ. Никаких котлет и советского подхода к учебе", – отметил Клопотенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Евгений Клопотенко добился того, чтобы борщ официально зарегистрировали в Украине как национальное блюдо. А также сообщил, что региональных рецептов борща не существует.