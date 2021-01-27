Євген Клопотенко перезапускає два ПТУ в Києві

Шеф-кухар і телеведучий Євген Клопотенко спільно з Міністерством освіти України перезапускає два київських училища.

Цей проєкт Клопотенко називає частиною своєї кулінарної реформи, яку він кілька років тому розпочав зі шкільних їдалень. На своїй сторінці у Facebook він написав, що його головне завдання в цій історії – змінити систему навчання кухарів.

"Цей експеримент, яким я керую, проводиться на базі двох київських коледжів. В результаті цього я хочу створити в Україні актуальну освітню систему і запровадити її по всій Україні", – говорить Клопотенко.

Він нагадав, що меморандум про співпрацю він підписав з Міністерством освіти ще минулого року. За цей час команда реформаторів перезапустила навчальний заклад на Подолі, зробили ремонт в приміщенні, замінили радянське обладнання сучасними кухонними девайсами, зокрема, тут є апарат су-вид, шокер, вакууматор і 3D-принтер для друку їжі.

Тепер в училищі працює повноцінний кулінарний навчально-практичний центр.

Головна мета Клопотенка – зробити професію кухаря престижною. Пресслужба Євгена Клопотенка

"Це лише перший етап реформи, головна мета якої – зробити професію кухаря престижною та крутою. Ми створюємо зразкове професійне училище, досвід якого наслідуватимуть ПТУ по всій Україні. На першому етапі ми забезпечили студентів комфортними умовами та сучасною технічною базою. На черзі – створення нової навчальної програми на рівні світових кулінарних шкіл. Жодних котлет і радянського підходу до навчання", – зазначив Клопотенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Євген Клопотенко домігся того, щоб борщ офіційно зареєстрували в Україні як національну страву. А також повідомив, що регіональних рецептів борщу не існує.