Французский багет: правда и мифы о рождении популярного продукта

Все большую популярность приобретает французский багет, который многие научились делать в домашних условиях.

Рецепт его прост: он сделан из муки, воды, соли и дрожжей, имеет длину 65 см и частично заменяет традиционную буханку хлеба. Многие думают. что он придуман очень давно, но это не так.

Журналисты французского издания franceculture.fr попытались разобраться в истории происхождения этого культового для французов продукта.

История багета началась в 20-м веке Getty

Есть три легенды о его происхождении. Согласно первой, он был изобретен в начале 19-го века пекарями Наполеона. Менее громоздкий, чем традиционный хлеб, багет было легче носить в карманах солдат.

По версии другого источника, австрийский пекарь Август Занг привез рецепт багета во Францию. В 1839 году венцы открыли пекарню в Париже и начали продавать там овальный хлеб, похожий на нынешний багет.

И наконец, по третьей версии, багет изобрели во времена строительства парижского метро, в 1900-х годах. В то время на его строительство приезжали рабочие со всей страны и часто между ними возникали драки, во время которых в ход пускались ножи. Чтобы предотвратить сведение счётов с использованием холодного оружия, подрядчики попросили пекарей придумать буханку, которую можно было ломать, а не резать ножом.

На самом деле, это все лишь мифы. Ученый, специализирующий на истории хлеба, Стивен Каплан, утверждает, что все было не так:" Это не Август Занг и не Наполеон придумали его. Багет - продукт 20-го века. К его возникновению привела эволюция городского спроса. Зажиточные люди в городе нуждались в свежем хлебе несколько раз в день. Буханка весом от 1,2 до 2 кг была слишком большой. И корка хлеба им понравилась больше, чем крошка.

Выпекать багеты гораздо легче, чем обычный хлеб Getty

К тому же, у пекарей была утомительная и физически сложная работа. На протяжении веков хлеб изготавливался из закваски в результате ферментации бактерий, присутствующих в пшенице. Но его изготовление было трудоемким и мучительным для ремесленников.

В 1919 году законом был запрещен ночной труд для пекарей. Затем профессия находит более простой способ приготовления хлеба, используя не закваску, а дрожжи, что позволяет делать хлеб намного быстрее. Форма багета позволяла готовить его всего за 20 минут.

Так и появился нынешний багет, который вначале могли себе позволить лишь богатые люди, а после Второй мировой войны, когда были сняты все продовольственные ограничения, стал безумно популярным у простых людей.

Нынче багеты выпекают с различными добавками Getty

Сегодня, кроме традиционного багета, его выпекают с хлопьями, фруктами или даже шоколадом. Простота формы и изготовления также позволяет легко экспортировать, благодаря чему он стал символом Франции.

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