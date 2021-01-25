Французский коллекционер открывает "винный Лувр"

Француз Мишель-Жак Шассей открывает музей, в котором планирует выставить собственную коллекцию вина. Свой музей он уже назвал "винным Лувром".

Первых посетителей музей, чья экспозиция насчитывает 50 тысяч бутылок вина, планирует принять уже летом этого года, пишет издание Food & Wine.

79-летний Мишель-Жак Шассей – страстный ценитель редких вин и крепких алкогольных напитков. Последние 40 лет он коллекционирует самые лучшие вина и напитки на основе винограда. Его коллекция алкоголя – это уникальный погреб, хранилище для десятков тысяч бутылок. Здесь можно найти старинные бутылки времен Наполеона, ликер с золотыми блестками, который пили на борту "Титаника", уникальные крымские вина и многое другое.

Об открытии музея Шассей мечтал уже много лет. Он хотел выставить свою уникальную коллекцию в Париже или Бордо, однако не получил разрешения на это. Тогда он решил самостоятельно построить музей: выставочный зал площадью 350 квадратных метров он оборудовал под своим домом в западной Франции, на глубине трех метров.

Шассей уверен, что благодаря его музею поселок Ля-Шапель-Батон станет таким же местом притяжения туристов, как, например, Сен-Тропе, который "выстрелил" после выхода фильма "И Бог создал женщину" с Брижит Бардо.

Мишель-Жак Шассей – страстный ценитель редких вин и крепких алкогольных напитков. AFP / STRINGER/GETTY IMAGES

Шассея уже поддержали местные власти. Они обратились в ЮНЕСКО с целью признать коллекцию вина всемирным наследием.

В своем музее Мишель-Жак планирует демонстрировать публике коллекцию вина, шампанского и крепких напитков. В его коллекции есть такие редкие экземпляры, как Château Mouton Rothschild 1945 года, Château d’Yquem 1935 года, Petrus 1947 года, а также Romanée-Conti 1945 года. Пару лет назад бутылка одного винтажа была продана на аукционе за 558 тысяч долларов.

Шассею не раз предлагали выставить его коллекцию на аукцион. Один китайский бизнесмен предлагал ему 50 миллионов евро за коллекцию, однако Шассей отказался. Единственное, на что он пошел, так это продал несколько бутылок из коллекции на сумму в 500 тысяч евро: эти деньги он вложил в строительство музея.

Стоимость билета в музей составит 500 евро. Несмотря на то, что в музее будут работать кафе и дегустационная зона, попробовать коллекционные образцы не удастся.

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