Французький колекціонер відкриває "винний Лувр"

Француз Мішель-Жак Шассей відкриває музей, в якому планує виставити власну колекцію вина. Свій музей він уже назвав "винним Лувром".

Перших відвідувачів музей, експозиція якого налічує 50 тисяч пляшок вина, планує прийняти вже влітку цього року, пише видання Food & Wine.

79-річний Мішель-Жак Шассей – пристрасний шанувальник рідкісних вин і міцних алкогольних напоїв. Останні 40 років він колекціонує найкращі вина і напої на основі винограду. Його колекція алкоголю – це унікальний льох, сховище для десятків тисяч пляшок. Тут можна знайти старовинні пляшки часів Наполеона, лікер із золотими блискітками, який пили на борту "Титаніка", унікальні кримські вина та багато іншого.

Про відкриття музею Шассей мріяв багато років. Він хотів виставити свою унікальну колекцію в Парижі або Бордо, проте не отримав дозволу на це. Тоді він вирішив самостійно збудувати музей: виставкову залу площею 350 квадратних метрів він обладнав під власним будинком у західній Франції, на глибині трьох метрів.

Шассей переконаний, що завдяки його музею селище Ля-Шапель-Батон стане таким самим привабливим місцем для туристів, як, наприклад, Сен-Тропе, який "вистрелив" після виходу фільму "І Бог створив жінку" з Бріджит Бардо.

Мішель-Жак Шассей – палкий прихильник рідкісних вин і міцних алкогольних напоїв. AFP / STRINGER/GETTY IMAGES

Шассея вже підтримала місцева влада. Вона звернулася до ЮНЕСКО з метою визнати колекцію вина всесвітньою спадщиною.

У своєму музеї Мішель-Жак планує демонструвати публіці колекцію вина, шампанського та міцних напоїв. У його колекції є такі рідкісні екземпляри, як Château Mouton Rothschild 1945 року, Château d'Yquem 1935 року, Petrus 1947, а також Romanée-Conti 1945 року. Кілька років тому пляшку одного вінтажу було продано на аукціоні за 558 тисяч доларів.

Шассею неодноразово пропонували виставити його колекцію на аукціон. Один китайський бізнесмен пропонував йому 50 мільйонів євро за колекцію, проте Шассей відмовився. Єдине, на що він пішов, то це продав кілька пляшок із колекції на суму 500 тисяч євро: ці гроші він вклав у будівництво музею.

Вартість квитка в музей становитиме 500 євро. Незважаючи на те, що в музеї працюватимуть кафе і дегустаційна зона, спробувати колекційні зразки не вдасться.

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