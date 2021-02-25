Как приготовить хинкали дома: рецепт от Алика Мкртчяна

Приготовить хинкали на домашней кухне кажется невыполнимой задачей на первый взгляд. Но это только на первой взгляд.

Шеф-повар, финалист кулинарного проекта "МастерШеф. Профессионалы" Алик Мкртчян поделился рецептом приготовления хинкали. Идеальное блестящее тесто для хинкали Алик советует готовить с помощью тестомеса и раскатывать с тестораскаткой: так оно получится идеально тонким и ровным. Если у вас нет под рукой этих девайсов, можете замесить и раскатать тесто вручную (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Для теста:

мука – 2 кг

вода – около 800 мл

соль – 25 г

Для начинки "калакури":

свинина – 500 г

телятина – 500 г

лук – 200 г

кинза – 20 г

петрушка – 20 г

соль – по вкусу

перец чили – по вкусу

черный молотый перец – для подачи

В муку добавить холодную воду с солью, вымешать в тестомесе минут 10-15. Замотать в пищевую пленку и оставить на полчаса на столе. Выкатать тесто частями через тестораскатку до однородного цвета без белых вкраплений. Если тесто вышло мягковатым, добавьте при выкатывании еще муки. Все ингредиенты для начинки мелко порубить ножом. Все смешать, добавить стакан холодной воды и хорошо вымешать до однородной массы. Раскатать тесто и блюдцем вырезать ровные кружочки. Положить в центр ложку фарша. Собрать края теста в центр складочками, верхушку придавить пальцами, слишком длинный хвостик отрезать ножом. Варить на большом огне в подсоленной воде 12-15 минут. Подавать с грубо молотым черным перцем, есть только руками, выпивая сначала ароматный бульон, а затем – съедая начинку и тесто.

Если вы хотите сделать хинкали вручную, то у Алика есть еще один рецепт – к слову, настолько легкий, что с ним справился даже его маленький сын.

Ранее Алик Мкртчян рассказывал OBOZREVATEL о том, как правильно выбрать говядину и каким образом можно использовать это мясо в процессе приготовления блюд.