Из-за пандемии в мире подскочил спрос на авокадо

Потребление авокадо в Европе и Соединенных Штатах Америки достигло рекордного уровня. Всплеск интереса связан в первую очередь с пандемией COVID-19 – люди стали больше заботиться о своем здоровье.

Поставщики ожидают, что "взрывной рост" продолжится и в ближайшие годы, пишет Bloomberg.

"Люди, которые заботятся о своем здоровье, начали употреблять авокадо, как никогда прежде. Все хотят есть здоровую еду. Новый тренд в период пандемии – это здоровое питание и хорошее самочувствие", – говорит Ксавье Эквихуа, генеральный директор Всемирной организации авокадо (World Avocado Organization).

По его словам, спрос на авокадо вырос в первую очередь из-за того, что очень много людей стали готовить дома. И используют его не только для приготовления гуакамоле, но и готовят с ним салаты, бутерброды, смузи, а также тосты на завтрак.

Согласно прогнозам World Avocado Organization, в этом году потребление авокадо в США вырастет на 7%, а в Европе – на 12% (до рекордных 670 000 тонн в год).

Аналитики Rabobank International утверждают, что за последние 10 лет международный импорт этого плода рос быстрее сравнению с другими популярными овощами и фруктами. В то же время компания Hass Avocado Board прогнозирует, что мировой спрос на самый популярный сорт авокадо Хасс будет увеличиваться почти на 5% в год и до 2025 года превысит 8 миллиардов долларов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что диетолог Светлана Фус назвала свойства авокадо, доказывающие, что этот продукт нужно употреблять каждый день.