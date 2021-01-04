Через пандемію у світі підскочив попит на авокадо

Споживання авокадо в Європі і Сполучених Штатах Америки досягло рекордного рівня. Сплеск пов'язаний насамперед із пандемією COVID-19 – люди стали більше дбати про своє здоров'я.

Постачальники очікують, що "вибухове зростання" триватиме й найближчими роками, пише Bloomberg.

"Люди, які дбають про своє здоров'я, почали споживати авокадо, як ніколи раніше. Усі хочуть їсти здорову їжу. Новий тренд під час пандемії – це здорове харчування й добре самопочуття", – говорить Ксав'є Еквіхуа, генеральний директор Всесвітньої організації авокадо (World Avocado Organization).

За його словами, попит на авокадо зріс насамперед через те, що дуже багато людей почали готувати вдома. І використовують його не лише для приготування гуакамоле, але і готують із нього салати, бутерброди, смузі, а також тости на сніданок.

Згідно з прогнозами World Avocado Organization, цього року споживання авокадо в США зросте на 7%, а в Європі – на 12% (до рекордних 670 000 тонн на рік).

Аналітики Rabobank International стверджують, що за останні 10 років міжнародний імпорт цього плода зріс швидше, порівняно з іншими популярними овочами і фруктами. Водночас компанія Hass Avocado Board прогнозує, що світовий попит на найпопулярніший сорт авокадо Хасс буде збільшуватися майже на 5% за рік і до 2025 року перевищить 8 мільярдів доларів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дієтологиня Світлана Фус назвала властивості авокадо, які доводять, що цей продукт потрібно вживати щодня.