Как долго можно хранить макароны в холодильнике: озвучено максимальное время

Приготовленные макароны, которые долго находились в холодильнике, могут привести к ряду неприятных симптомов, связанных с отравлением. Поэтому их следует хранить не дольше, чем 3-5 дней.

Наиболее распространенным патогенном является Bacillus cereus, который способен вызывать тошноту, рвоту и диарею, а в тяжелых случаях – даже смерть, сообщает elespanol.com.

Несвежие макароны могут привести к пищевому отравлению

Однако следует учитывать, что чаще всего макароны сопровождаются соусом или другими ингредиентами, которые способны испортиться раньше. Важно понимать максимальный срок хранения в холодильнике в каждом конкретном случае, например:

домашние соусы – до 4 дней;

вареные овощи и мясо – 3-4 дня;

яйца – 3 дня;

мясной фарш и свежие колбаски – 1-2 дня;

рыба – не больше 1 дня.

Кроме того, из-за этих дополнительных продуктов в организм могут попасть листерии, сальмонеллы, клостридии или кампилобактерии. Тяжесть отравления будет зависеть от периода воздействия и конкретных микроорганизмов.

Как предотвратить отравление макаронами?

Правильно хранить в холодильнике: ставить их после того, как они остынут, но не позже, чем через 2 часа, используя герметические и неглубокие контейнеры для пищевых продуктов. Также можно добавить немного оливкового масла, чтобы макароны не прилипали друг к другу при охлаждении. Температура в холодильнике должна быть не выше 4 °C.

Проверять состояние блюда перед употреблением: если макароны испортились, они становятся слизистыми и липкими, меняют цвет на сероватый или беловатый, а также неприятно пахнут.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, в чем опасность недоготовленного куриного мяса. Оно может вызвать пищевое отравление, поскольку в нем часто присутствуют бактерии кампилобактер, сальмонелла или клостридия перфрингенс.