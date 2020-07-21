Як довго можна зберігати макарони в холодильнику: озвучено максимальний час

Приготовані макарони, які довго перебували в холодильнику, можуть призвести до ряду неприємних симптомів, пов'язаних з отруєнням. Тому їх слід зберігати не довше, ніж 3-5 днів.

Найпоширенішим патогенном є Bacillus cereus, який здатний викликати нудоту, блювоту і діарею, а в тяжких випадках – навість смерть, повідомляє elespanol.com.

Несвіжі макарони можуть призвести до харчового отруєння

Однак слід враховувати, що найчастіше макарони супроводжуються соусом або іншими інгредієнтами, які здатні зіпсуватися раніше. Важливо розуміти максимальний термін зберігання в холодильнику в кожному конкретному випадку, наприклад:

домашні соуси – до 4 днів;

варені овочі та м'ясо – 3-4 дня;

яйця – 3 дні;

м'ясний фарш і свіжі ковбаски – 1-2 дня;

риба – не більше 1 дня.

Крім того, через ці додаткові продукти в організм можуть потрапити лістерії, сальмонели, клостридії або кампілобактерії. Тяжкість отруєння залежатиме від періоду впливу і конкретних мікроорганізмів.

Як запобігти отруєнню макаронами?

Правильно зберігати в холодильнику: ставити їх після того, як вони охолонуть, але не пізніше, ніж через 2 години, використовуючи герметичні та неглибокі контейнери для харчових продуктів. Також можна додати трохи оливкового масла, щоб макарони не прилипали один до одного при охолодженні. Температура в холодильнику повинна бути не вищою 4 °C.

Перевіряти стан страви перед вживанням: якщо макарони зіпсувалися, вони стають слизькими та липкими, змінюють колір на сіруватий або білуватий, а також неприємно пахнуть.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, в чому небезпека недоготованого курячого м'яса. Воно може викликати харчове отруєння, оскільки в ньому часто присутні бактерії кампілобактер, сальмонела або клостридія перфрінгенс.