Як довго можна зберігати макарони в холодильнику: озвучено максимальний час
Приготовані макарони, які довго перебували в холодильнику, можуть призвести до ряду неприємних симптомів, пов'язаних з отруєнням. Тому їх слід зберігати не довше, ніж 3-5 днів.
Найпоширенішим патогенном є Bacillus cereus, який здатний викликати нудоту, блювоту і діарею, а в тяжких випадках – навість смерть, повідомляє elespanol.com.
Однак слід враховувати, що найчастіше макарони супроводжуються соусом або іншими інгредієнтами, які здатні зіпсуватися раніше. Важливо розуміти максимальний термін зберігання в холодильнику в кожному конкретному випадку, наприклад:
домашні соуси – до 4 днів;
варені овочі та м'ясо – 3-4 дня;
яйця – 3 дні;
м'ясний фарш і свіжі ковбаски – 1-2 дня;
риба – не більше 1 дня.
Крім того, через ці додаткові продукти в організм можуть потрапити лістерії, сальмонели, клостридії або кампілобактерії. Тяжкість отруєння залежатиме від періоду впливу і конкретних мікроорганізмів.
Як запобігти отруєнню макаронами?
Правильно зберігати в холодильнику: ставити їх після того, як вони охолонуть, але не пізніше, ніж через 2 години, використовуючи герметичні та неглибокі контейнери для харчових продуктів. Також можна додати трохи оливкового масла, щоб макарони не прилипали один до одного при охолодженні. Температура в холодильнику повинна бути не вищою 4 °C.
Перевіряти стан страви перед вживанням: якщо макарони зіпсувалися, вони стають слизькими та липкими, змінюють колір на сіруватий або білуватий, а також неприємно пахнуть.
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