Как есть макароны и не толстеть: озвучены главные секреты

Макароны не навредят фигуре, если знать, как их правильно выбрать, приготовить и приправить. Чтобы есть и не толстеть, необходимо отдавать предпочтение цельнозерновому типу изделий, понижать гликемический индекс и придерживаться нормы.

OBOZREVATEL вместе с grazia.it предлагает ознакомиться с главными секретами, которые принесут заметную пользу организму.

Понижаем гликемический индекс

Макароны имеют средний гликемический индекс (GI). Это означает, что после их употребления значения глюкозы в крови значительно возрастают, а инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой, испытывает трудности с удалением избыточного сахара.

Это опасное явление, которое немедленно приводит к обезвоживанию, накоплению жира и повышению аппетита, но в конечном итоге также может способствовать возникновению диабета.

Однако есть хитрость, которая позволяет снизить гликемический индекс макаронных изделий: необходимо отварить их до состояния аль денте (al dente). Фактически, чем дольше время приготовления, тем больше гликемический индекс.

Выбираем цельнозерновые макароны

Помимо времени приготовления, выбор типа также имеет основополагающее значение: макароны, которые нужно подавать на стол, всегда должны быть из цельнозерновой муки. Они замедляют усвоение сахара и способствуют ощущению сытости.

Кроме того, такие макароны содержат большое количество:

антиоксидантов, необходимых для борьбы с воспалениями;

волокон, которые стимулируют работу кишечника;

минералов, важных для костей и мышц.

Обращаем внимание на соусы и приправы

Секрет кроется в волокнах и белках: они способны значительно снизить гликемический индекс, не влияя на фигуру. По этой причине необходимо сочетать макароны с овощами (лучше всего цуккини, баклажаны, брокколи, зелень) или с постным соусом (мясным или рыбным). Также их можно заправить одной ложкой оливкового масла.

Остерегаемся больших порций

Макароны нужно взвешивать, а не просто сыпать в кастрюлю на глаз. В последнем случае существует риск превысить нормы. Порция, которая должна употребляться в течение одного приема пищи, составляет 80 грамм (сырого веса).

Однако, поскольку суточная потребность в углеводах составляет около 45-60%, в течение дня можно употреблять и другие злаки, например, кукурузные хлопья на завтрак или пару ломтиков цельнозернового хлеба на ужин.

Можно ли есть макароны на ужин без прибавки в весе?

Лучше употреблять их на обед, чтобы дать организму больше времени все переварить.

Однако это не абсолютное правило: макароны на ужин в некоторых случаях могут даже оказаться полезными. Например, тем, кто страдает расстройствами сна, рекомендуется включать их в свой вечерний прием пищи, по крайней мере, 2-3 раза в неделю. То же самое касается хлеба, ячменя и коричневого риса. Эти продукты особенно богаты триптофаном, который стимулирует выработку серотонина – гормона, способствующего релаксации и улучшает качество сна.

Как сообщал OBOZREVATEL, алкоголь, выпечка и кондитерские изделия являются главными продуктами, которые разрушительно влияют на печень.