Как приготовить идеальный кофе дома: пошаговая инструкция

Как приготовить кофе дома, если нет кофемашины или гейзерной кофеварки? Заварить в чашке! Казалось бы, самый простой способ – насыпал в чашку, залил кипятком и готово. Но нет. В заваривании кофе в чашке есть свои нюансы, соблюдение которых позволит вам приготовить напиток не хуже, чем в модной кофейне.

О том, как правильно заваривать кофе в чашке, мы попросили рассказать Андрея Гуневского – кофейного эксперта, представителя компании "Фунт Кави" в Киеве.

"Заварить кофе в чашке – самый распространенный способ приготовления. Этот метод еще очень часто называют кофе по-польски, – говорит Андрей. – Не знаю, откуда пошло такое название, но точно могу сказать, что дегустация и оценка кофе во всем мире проводится именно запаривая кофе в чашке. Называется этот процесс cupping: от слова cup, то есть чашка".

Для заваривания кофе в чашке нам понадобится:

кофе (арабика, в зернах, свежеобжаренный);

питьевая вода (фильтрованная или бутылированная);

чайник (желательно с температурным режимом);

кофемолка (лучше всего подойдет с коническими жерновами);

весы (обычные кухонные);

таймер (есть у каждого на телефоне);

ложка (столовая).

Как готовить:

Ставим греться воду до 95 градусов и параллельно смалываем кофе. Берем примерно 6 грамм кофе на 100 мл воды. Как правило, на чашку 200-220 мл нужно около 12 грамм кофе. В данном случае нам понадобится крупный помол, так как вода будет долго контактировать с кофе и он должен завариться. Насыпаем кофе в чашку, заливаем горячей водой до края чашки и ждем четыре минуты. За это время у вас образуется так называемая кофейная корка, ее нужно сломать ложкой и тогда частицы осядут на дно чашки. Аккуратно той же ложкой собираем кофейную пену, чтобы напиток был чистым, и ждем еще четыре минуты. На восьмой-десятой минуте можете начинать пить кофе и наблюдать как по мере остывания раскрывается его вкус. Напиток должен становится плотнее, а его кислотность – ярче.

"В процессе кофепития подумайте, какую ягоду или фрукт вам напоминает вкус кофе, – говорит Андрей. – А затем сравните свои вкусовые ощущения с описанием на пачке кофе".

Несколько лайфхаков:

Если кофейная корка не образовалась, то кофе не был свежим. Это неплохо, но влечет за собой простоту вкуса.

Если у вас нет чайника с терморегулятором, старайтесь не доводить воду до кипения. Раз уж вода закипела, дайте ей остыть пять минут.

Не забывайте, что кофе – это ягода, поэтому он должен обладать кислотностью.

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