Как приготовить идеальный кофе дома: пошаговая инструкция
Как приготовить кофе дома, если нет кофемашины или гейзерной кофеварки? Заварить в чашке! Казалось бы, самый простой способ – насыпал в чашку, залил кипятком и готово. Но нет. В заваривании кофе в чашке есть свои нюансы, соблюдение которых позволит вам приготовить напиток не хуже, чем в модной кофейне.
О том, как правильно заваривать кофе в чашке, мы попросили рассказать Андрея Гуневского – кофейного эксперта, представителя компании "Фунт Кави" в Киеве.
"Заварить кофе в чашке – самый распространенный способ приготовления. Этот метод еще очень часто называют кофе по-польски, – говорит Андрей. – Не знаю, откуда пошло такое название, но точно могу сказать, что дегустация и оценка кофе во всем мире проводится именно запаривая кофе в чашке. Называется этот процесс cupping: от слова cup, то есть чашка".
Для заваривания кофе в чашке нам понадобится:
кофе (арабика, в зернах, свежеобжаренный);
питьевая вода (фильтрованная или бутылированная);
чайник (желательно с температурным режимом);
кофемолка (лучше всего подойдет с коническими жерновами);
весы (обычные кухонные);
таймер (есть у каждого на телефоне);
ложка (столовая).
Как готовить:
Ставим греться воду до 95 градусов и параллельно смалываем кофе. Берем примерно 6 грамм кофе на 100 мл воды. Как правило, на чашку 200-220 мл нужно около 12 грамм кофе. В данном случае нам понадобится крупный помол, так как вода будет долго контактировать с кофе и он должен завариться.
Насыпаем кофе в чашку, заливаем горячей водой до края чашки и ждем четыре минуты. За это время у вас образуется так называемая кофейная корка, ее нужно сломать ложкой и тогда частицы осядут на дно чашки.
Аккуратно той же ложкой собираем кофейную пену, чтобы напиток был чистым, и ждем еще четыре минуты.
На восьмой-десятой минуте можете начинать пить кофе и наблюдать как по мере остывания раскрывается его вкус. Напиток должен становится плотнее, а его кислотность – ярче.
"В процессе кофепития подумайте, какую ягоду или фрукт вам напоминает вкус кофе, – говорит Андрей. – А затем сравните свои вкусовые ощущения с описанием на пачке кофе".
Несколько лайфхаков:
Если кофейная корка не образовалась, то кофе не был свежим. Это неплохо, но влечет за собой простоту вкуса.
Если у вас нет чайника с терморегулятором, старайтесь не доводить воду до кипения. Раз уж вода закипела, дайте ей остыть пять минут.
Не забывайте, что кофе – это ягода, поэтому он должен обладать кислотностью.
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