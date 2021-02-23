Как приготовить идеальный кофе дома: пошаговая инструкция

Obozrevatel FoodOboz 11:33, 23.02.2021 Обновлено: 12:11, 23.02.2021

Как приготовить кофе дома, если нет кофемашины или гейзерной кофеварки? Заварить в чашке! Казалось бы, самый простой способ – насыпал в чашку, залил кипятком и готово. Но нет. В заваривании кофе в чашке есть свои нюансы, соблюдение которых позволит вам приготовить напиток не хуже, чем в модной кофейне.

О том, как правильно заваривать кофе в чашке, мы попросили рассказать Андрея Гуневского – кофейного эксперта, представителя компании "Фунт Кави" в Киеве.

"Заварить кофе в чашке – самый распространенный способ приготовления. Этот метод еще очень часто называют кофе по-польски, – говорит Андрей. – Не знаю, откуда пошло такое название, но точно могу сказать, что дегустация и оценка кофе во всем мире проводится именно запаривая кофе в чашке. Называется этот процесс cupping: от слова cup, то есть чашка".

Для заваривания кофе в чашке нам понадобится:

  • кофе (арабика, в зернах, свежеобжаренный);

  • питьевая вода (фильтрованная или бутылированная);

  • чайник (желательно с температурным режимом);

  • кофемолка (лучше всего подойдет с коническими жерновами);

  • весы (обычные кухонные);

  • таймер (есть у каждого на телефоне);

  • ложка (столовая).

Как готовить:

  1. Ставим греться воду до 95 градусов и параллельно смалываем кофе. Берем примерно 6 грамм кофе на 100 мл воды. Как правило, на чашку 200-220 мл нужно около 12 грамм кофе. В данном случае нам понадобится крупный помол, так как вода будет долго контактировать с кофе и он должен завариться.

  2. Насыпаем кофе в чашку, заливаем горячей водой до края чашки и ждем четыре минуты. За это время у вас образуется так называемая кофейная корка, ее нужно сломать ложкой и тогда частицы осядут на дно чашки.

  3. Аккуратно той же ложкой собираем кофейную пену, чтобы напиток был чистым, и ждем еще четыре минуты.

  4. На восьмой-десятой минуте можете начинать пить кофе и наблюдать как по мере остывания раскрывается его вкус. Напиток должен становится плотнее, а его кислотность – ярче.

"В процессе кофепития подумайте, какую ягоду или фрукт вам напоминает вкус кофе, – говорит Андрей. – А затем сравните свои вкусовые ощущения с описанием на пачке кофе".

Несколько лайфхаков:

  • Если кофейная корка не образовалась, то кофе не был свежим. Это неплохо, но влечет за собой простоту вкуса.

  • Если у вас нет чайника с терморегулятором, старайтесь не доводить воду до кипения. Раз уж вода закипела, дайте ей остыть пять минут.

  • Не забывайте, что кофе – это ягода, поэтому он должен обладать кислотностью.

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