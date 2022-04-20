Как приготовить кулич с "Львовскими дрожжами" и помочь ВСУ: раскрыт простой секрет
Праздник Пасхи — традиционно день, когда вся семья собирается за столом. А до этого вместе красит и разрисовывает пасхальные яйца и выпекает воздушные куличи. Этот светлый день — о жизни, о победе добра и света над тьмой. Этой весной он особенно важен для всех украинцев. У нас могут отнять привычную жизнь, покой и наши дома. Но нашу веру, надежды и мечты отнять не удастся.
К светлому празднику Пасхи бренд Львіські дріжджі подготовил рецепт классического кулича. Выпекайте с семьей, соседями и друзьями. Заграницей и в Украине. Дома или в гостях. И делитесь со всеми, кто нуждается в кусочке праздника с глазурованной верхушкой. Следить за сбором средств и увидеть сумму, которую уже собрали можно на сайте. С каждой упаковки "Львівських дріжджів" бренд передает 20% от прибыли на нужды украинской армии. Выпекайте любовь и помогайте ВСУ. Приблизим нашу победу вместе.
Подробный рецепт:
Тесто:
Мука пшеничная – 1100 г / 7 стаканов (☝ следует корректировать количество муки в процессе приготовления, поскольку у каждой муки свои поглощающие свойства)
"Львівські дріжджі" прессованные – 80 г
Сахар – 250 г
Соль – 1 ч. л.
Масло – 250 г
Яйца – 4 шт. + 1 желток (яйца среднего размера)
Молоко – 300-350 г
Изюм – 250 300 г
Ванильный сахар – 1 пакет / 10 г
Коньяк – 50 г
Цедра лимона или апельсина – 10 г
Белковая глазурь:
Белок 1 шт.
Сахарная пудра 120-150 г
Лимонный сок 1 ст. л.
Декор по своему вкусу.
Яйцо для смазки
Процесс приготовления:
1. Половину дрожжей (40 г) растворить в теплом (30-35°С) молоке, добавить 500 г просеянной муки (стоит корректировать количество муки в процессе приготовления, поскольку у каждой муки свои поглощающие свойства. Добавляйте муку постепенно начиная с 200 г). Накрыть и оставить опару бродить на полтора часа.
2. Растереть яйца с сахаром и ванильным сахаром. Добавить в смесь цедру лимона и вторую половину дрожжей (40 г).
3. Изюм промыть, влить коньяк, перемешать.
4. К опаре добавить яичную смесь, соль и оставшуюся муку (стоит корректировать количество муки в процессе приготовления, поскольку у каждой муки свои поглощающие свойства) и месить тесто.
5. В конце добавить размягченное масло и изюм, очень хорошо вымесить. Накрыть, оставить на один-полтора часа.
6. Разделить тесто на куски, придать округлую форму с гладкой поверхностью и положить в формы (бумажные или металлические, застеленные пергаментом). Формы заполнить тестом на 1/3 высоты. Накрыть, оставить на один-полтора часа, чтобы тесто хорошо поднялось.
7. Верхушки куличей смазать взбитым яйцом. Печь при температуре 180-190°С в течение 30-60 мин (в зависимости от массы изделия).
8. Украсить кулич на свой вкус.
Пусть кулич получится ароматным и воздушными. Приятного аппетита!