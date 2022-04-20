Как приготовить кулич с 'Львовскими дрожжами' и помочь ВСУ: раскрыт простой секрет

Праздник Пасхи — традиционно день, когда вся семья собирается за столом. А до этого вместе красит и разрисовывает пасхальные яйца и выпекает воздушные куличи. Этот светлый день — о жизни, о победе добра и света над тьмой. Этой весной он особенно важен для всех украинцев. У нас могут отнять привычную жизнь, покой и наши дома. Но нашу веру, надежды и мечты отнять не удастся.

К светлому празднику Пасхи бренд Львіські дріжджі подготовил рецепт классического кулича. Выпекайте с семьей, соседями и друзьями. Заграницей и в Украине. Дома или в гостях. И делитесь со всеми, кто нуждается в кусочке праздника с глазурованной верхушкой. Следить за сбором средств и увидеть сумму, которую уже собрали можно на сайте. С каждой упаковки "Львівських дріжджів" бренд передает 20% от прибыли на нужды украинской армии. Выпекайте любовь и помогайте ВСУ. Приблизим нашу победу вместе.

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Подробный рецепт:

Тесто:

Мука пшеничная – 1100 г / 7 стаканов (☝ следует корректировать количество муки в процессе приготовления, поскольку у каждой муки свои поглощающие свойства)

"Львівські дріжджі" прессованные – 80 г

Сахар – 250 г

Соль – 1 ч. л.

Масло – 250 г

Яйца – 4 шт. + 1 желток (яйца среднего размера)

Молоко – 300-350 г

Изюм – 250 300 г

Ванильный сахар – 1 пакет / 10 г

Коньяк – 50 г

Цедра лимона или апельсина – 10 г

Белковая глазурь:

Белок 1 шт.

Сахарная пудра 120-150 г

Лимонный сок 1 ст. л.

Декор по своему вкусу.

Яйцо для смазки

Процесс приготовления:

1. Половину дрожжей (40 г) растворить в теплом (30-35°С) молоке, добавить 500 г просеянной муки (стоит корректировать количество муки в процессе приготовления, поскольку у каждой муки свои поглощающие свойства. Добавляйте муку постепенно начиная с 200 г). Накрыть и оставить опару бродить на полтора часа.

2. Растереть яйца с сахаром и ванильным сахаром. Добавить в смесь цедру лимона и вторую половину дрожжей (40 г).

3. Изюм промыть, влить коньяк, перемешать.

4. К опаре добавить яичную смесь, соль и оставшуюся муку (стоит корректировать количество муки в процессе приготовления, поскольку у каждой муки свои поглощающие свойства) и месить тесто.

5. В конце добавить размягченное масло и изюм, очень хорошо вымесить. Накрыть, оставить на один-полтора часа.

6. Разделить тесто на куски, придать округлую форму с гладкой поверхностью и положить в формы (бумажные или металлические, застеленные пергаментом). Формы заполнить тестом на 1/3 высоты. Накрыть, оставить на один-полтора часа, чтобы тесто хорошо поднялось.

7. Верхушки куличей смазать взбитым яйцом. Печь при температуре 180-190°С в течение 30-60 мин (в зависимости от массы изделия).

8. Украсить кулич на свой вкус.

Пусть кулич получится ароматным и воздушными. Приятного аппетита!