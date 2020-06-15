Как приготовить пиццу без муки: раскрыто 5 полезных рецептов

Главной особенностью полезной пиццы является отсутствие муки и стандартного теста. Вместо этого используется курица, киноа, шпинат, батат и даже цветная капуста.

По словам диетолога Марты Морено, мука – это продукт, которым не следует злоупотреблять. В настоящее время она и так чрезмерно используется, однако питание должно основываться на свежих продуктах. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с подборкой из 5 полезных рецептов, опубликованных на abc.es.

Пицца на основе из цветной капусты

Пицца из цветной капусты​

Ингредиенты:

400 г сырой цветной капусты

100 г тертого сыра или мягкого козьего

2 яйца

Гималайская соль

Перец

Томатный соус

Шампиньоны

Обжаренные грибы

Козий сыр

Моцарелла

Орегано

Лук

Приготовление:

Разогреть духовку до 220 °С. Цветную капусту измельчить в мясорубке (ее не нужно сильно перебивать, она должна остаться в виде рисовых зерен). Если она слишком влажная, следует промокнуть ее кухонной бумагой, чтобы впитать лишнюю жидкость, а затем смешать с остальными ингредиентами. Переложить смесь на бумагу для выпечки и разровнять до конечного состояния (можно использовать ложку). Поставить в духовку на 20 минут. Вытянуть и добавить все ингредиенты. Запекать при 180 °С в течение 5-10 минут.

Пицца на основе из шпината

Пицца из шпината

Ингредиенты:

110 г свежих листьев шпината

60 г овсяных хлопьев

2 больших яйца

140 г нежного сыра

Соль и перец по вкусу

Для начинки:

К любимому томатному соусу можно добавить такие комбинации продуктов, как: ананас и свинина, руккола с хамоном Серрано и томатами черри или ассорти из овощей.

Приготовление:

Взбить все в кухонном комбайне (или с помощью миксера) и выложить на предварительно смазанную оливковым маслом бумагу для выпечки. Поставить в духовку, нагретую до 180 ºC. Подождать, пока поджарится (около 10-15 минут). Когда основа будет хорошо сниматься, можно перевернуть ее перед тем, как выкладывать остальные ингредиенты. Добавив то, что больше всего нравится, пиццу нужно снова поставить в духовку до полной готовности. Последним штрихом станет выбор режима "гриль".

Пицца на основе из курицы

Пицца из курицы

Ингредиенты:

250 г курицы (одна грудка)

30 г сыра (тертого)

Орегано, базилик

Соль

Для начинки:

Томатный соус

Тертый сыр

Хамон

Яйцо

Приготовление:

Нарезать курицу и поместить ее в кухонный комбайн. Добавить сыр, соль и специи, затем взбить до однородного состояния. Накрыть противень пергаментной бумагой и смазать небольшим количеством оливкового масла. Поместить смесь на бумагу и накрыть сверху другим слоем бумаги. С помощью скалки аккуратно раскатать, чтобы сформировать плоскую основу (можно сделать ее круглой или прямоугольной). Удалить бумагу сверху и, если есть желание, обрезать края ножом, чтобы сделать более красивую форму. Выпекать 10 минут при температуре 180 °C в предварительно разогретой духовке. Вынуть и распределить томатный соус на основании, а затем добавьте сыр, ветчину и сделать отверстие в центре, чтобы поместить яйцо. Приправить яйцо солью, а остальное – орегано. Выпекать от 7 до 10 минут, в зависимости от того, какое яйцо больше нравится.

Пицца на основе из батата (сладкого картофеля)

Пицца из батата

Ингредиенты:

150 г батата (сладкого картофеля)

Фиолетовый лук

Кабачок

Кукуруза

Помидоры черри

Сыр фета

Паприка по вкусу

Оливковое масло

Соль

Приготовление:

Предварительно разогреть духовку. Нарезать батат на очень тонкие ломтики. Поместить овощную бумагу на противень и разложить нарезанные листы в форме круга, слегка накладывая друг на друга. Сбрызнуть маслом и поставить на 10 минут в духовку при 180 ºС. Вынуть основу и положить желаемую начинку. Батат хорошо сочетается с небольшим количеством сыра фета, сладкой паприкой и оливковым маслом. Выпекать еще 10 минут.

Пицца на основе из киноа

Пицца из киноа

Ингредиенты:

200 г киноа (сухая)

60 г воды

1 чайная ложка соли

1 г сушеного орегано

2 столовые ложки оливкового масла

Для начинки:

2 помидора (или томатный соус)

1 шар моцареллы

Базилик

Руккола

Перец (по желанию)

Приготовление:

Хорошо вымыть киноа, поместить в миску и залить горячей водой. Дать постоять 30 минут. Через некоторое время снова промыть и оставить его в сите. Добавить киноа, воду, соль, масло и орегано в стакан блендера. Измельчить, пока не получится гладкое тесто, практически без комочков. Смазать пергаментную бумагу оливковым маслом, так как это поможет предотвратить прилипание теста. Для теста лучше использовать 2 противня и в каждом из них сделать круг, чтобы они не слипались. Выпекать 10 минут при температуре 220 градусов. Вынуть, перевернуть тесто, добавить нарезанный помидор (или томатную пасту), моцареллу, листья базилика и немного перца (по желанию). Отправить обратно в духовку до золотисто-коричневого цвета (около 10 минут). Противень должен быть как можно ниже в духовке. Перед подачей добавить несколько листьев рукколы.

Как сообщал OBOZREVATEL, хлеб является одним из самых популярных и любимых продуктов, однако в последнее время стало появляться много разной информации о его вреде и пользе.

Специалисты шведского Института хлеба назвали и разъяснили суть пяти распространенных мифов о хлебе.