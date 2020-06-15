Як приготувати піцу без борошна: розкрито 5 корисних рецептів
Головною особливістю корисної піци є відсутність борошна та стандартного тіста. Замість цього використовується курка, кіноа, шпинат, батат і навіть кольорова капуста.
За словами дієтолога Марти Морено, борошно – це продукт, яким не слід зловживати. В даний час воно і так надмірно використовується, проте харчування повинно ґрунтуватися на свіжих продуктах. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з добіркою з 5 корисних рецептів, опублікованих на abc.es.
Піца на основі з цвітної капусти
Інгредієнти:
400 г сирої цвітної капусти
100 г тертого сиру або м'якого козячого
2 яйця
Гімалайська сіль
Перець
Томатний соус
Печериці
Обсмажені гриби
Козячий сир
Моцарела
Орегано
Цибуля
Приготування:
Розігріти духовку до 220 °С.
Цвітну капусту подрібнити в м'ясорубці (її не потрібно сильно перебивати, вона повинна залишитися у вигляді рисових зерен).
Якщо вона надто волога, слід промокнути її кухонним папером, щоб ввібрати зайву рідину, а потім змішати з іншими інгредієнтами.
Перекласти суміш на папір для випічки та розрівняти до кінцевого стану (можна використовувати ложку). Поставити в духовку на 20 хвилин.
Витягнути та додати всі інгредієнти. Запікати при 180 °С протягом 5-10 хвилин.
Піца на основі зі шпинату
Інгредієнти:
110 г свіжого листя шпинату
60 г вівсяних пластівців
2 великих яйця
140 г ніжного сиру
Сіль і перець за смаком
Для начинки:
До улюбленого томатного соусу можна додати такі комбінації продуктів, як: ананас і свинина, рукола з хамоном Серрано і томатами черрі або асорті з овочів.
Приготування:
Збити все в кухонному комбайні (або за допомогою міксера) і викласти на попередньо змащений оливковою олією папір для випічки.
Поставити в духовку, нагріту до 180 ºC.
Почекати, поки підсмажиться (близько 10-15 хвилин).
Коли основа буде добре зніматися, можна перевернути її перед тим, як викладати інші інгредієнти.
Додавши те, що найбільше подобається, піцу потрібно знову поставити в духовку до повної готовності. Останнім штрихом стане вибір режиму "гриль".
Піца на основі з курки
Інгредієнти:
250 г курки (одна грудка)
30 г сиру (тертого)
Орегано, базилік
Сіль
Для начинки:
Томатний соус
Тертий сир
Хамон
Яйце
Приготування:
Нарізати курку та помістити її в кухонний комбайн.
Додати сир, сіль і спеції, потім збити до однорідного стану.
Накрити пергаментним папером і змастити невеликою кількістю оливкової олії.
Помістити суміш на папір і накрити зверху іншим шаром паперу.
За допомогою качалки акуратно розкатати, щоб сформувати плоску основу (можна зробити її круглою або прямокутною).
Видалити папір зверху і, якщо є бажання, обрізати край ножем, щоб зробити красивішу форму.
Випікати 10 хвилин при температурі 180 °C в попередньо розігрітій духовці.
Вийняти та розподілити томатний соус на основі, а потім додати сир, шинку та зробити отвір в центрі, щоб помістити яйце. Приправити яйце сіллю, а решту – орегано.
Випікати від 7 до 10 хвилин, в залежності від того, яке яйце більше подобається.
Піца на основі з батату (солодкої картоплі)
Інгредієнти:
150 г батату солодкої картоплі (солодкої картоплі)
Фіолетова цибуля
Кабачок
Кукурудза
Помідори черрі
Сир фета
Паприка за смаком
Оливкова олія
Сіль
Приготування:
Попередньо розігріти духовку.
Нарізати батат на дуже тонкі скибочки.
Помістити овочевий папір на деко і розкласти нарізані листи у формі кола, злегка накладаючи один на одного.
Скропити олією і поставити на 10 хвилин в духовку при 180 ºС.
Вийняти основу та покласти бажану начинку. Батат добре поєднується з невеликою кількістю сиру фета, солодкою паприкою та оливковою олією.
Випікати ще 10 хвилин.
Піца на основі з кіноа
Інгредієнти:
200 г кіноа (суха)
60 г води
1 чайна ложка солі
1 г сушеного орегано
2 столові ложки оливкової олії
Для начинки:
2 помідори (або томатний соус)
1 куля моцарели
Базилік
Рукола
Перець (за бажанням)
Приготування:
Добре вимити кіноа, помістити в миску і залити гарячою водою. Дати постояти 30 хвилин.
Через деякий час знову промити і залишити його в ситі.
Додати кіноа, воду, сіль, масло і орегано в стакан блендера. Подрібнити, поки не вийде гладке тісто, практично без грудочок.
Змастити пергаментний папір оливковою олією,оскільки це допоможе запобігти прилипанню тіста.
Для тіста краще використовувати 2 дека, і в кожному з них зробити коло, щоб вони не злипалися.
Випікати 10 хвилин при температурі 220 градусів.
Вийняти, перевернути тісто, додати нарізаний помідор (або томатну пасту), моцарелу, листя базиліка і трохи перцю (за бажанням).
Відправити назад в духовку до золотисто-коричневого кольору (близько 10 хвилин). Деко повинно бути якомога нижче в духовці.
Перед подачею додати кілька листочків руколи.
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