Як приготувати піцу без борошна: розкрито 5 корисних рецептів

Олена Козлова FoodOboz 14:00, 15.06.2020

Головною особливістю корисної піци є відсутність борошна та стандартного тіста. Замість цього використовується курка, кіноа, шпинат, батат і навіть кольорова капуста.

За словами дієтолога Марти Морено, борошно – це продукт, яким не слід зловживати. В даний час воно і так надмірно використовується, проте харчування повинно ґрунтуватися на свіжих продуктах. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з добіркою з 5 корисних рецептів, опублікованих на abc.es.

Піца на основі з цвітної капусти

Піца з цвітної капусти

Інгредієнти:

  • 400 г сирої цвітної капусти

  • 100 г тертого сиру або м'якого козячого

  • 2 яйця

  • Гімалайська сіль

  • Перець

  • Томатний соус

  • Печериці

  • Обсмажені гриби

  • Козячий сир

  • Моцарела

  • Орегано

  • Цибуля

Приготування:

  1. Розігріти духовку до 220 °С.

  2. Цвітну капусту подрібнити в м'ясорубці (її не потрібно сильно перебивати, вона повинна залишитися у вигляді рисових зерен).

  3. Якщо вона надто волога, слід промокнути її кухонним папером, щоб ввібрати зайву рідину, а потім змішати з іншими інгредієнтами.

  4. Перекласти суміш на папір для випічки та розрівняти до кінцевого стану (можна використовувати ложку). Поставити в духовку на 20 хвилин.

  5. Витягнути та додати всі інгредієнти. Запікати при 180 °С протягом 5-10 хвилин.

Піца на основі зі шпинату

Піца зі шпинату

Інгредієнти:

  • 110 г свіжого листя шпинату

  • 60 г вівсяних пластівців

  • 2 великих яйця

  • 140 г ніжного сиру

  • Сіль і перець за смаком

Для начинки:

До улюбленого томатного соусу можна додати такі комбінації продуктів, як: ананас і свинина, рукола з хамоном Серрано і томатами черрі або асорті з овочів.

Приготування:

  1. Збити все в кухонному комбайні (або за допомогою міксера) і викласти на попередньо змащений оливковою олією папір для випічки.

  2. Поставити в духовку, нагріту до 180 ºC.

  3. Почекати, поки підсмажиться (близько 10-15 хвилин).

  4. Коли основа буде добре зніматися, можна перевернути її перед тим, як викладати інші інгредієнти.

  5. Додавши те, що найбільше подобається, піцу потрібно знову поставити в духовку до повної готовності. Останнім штрихом стане вибір режиму "гриль".

Піца на основі з курки

Піца з курки

Інгредієнти:

  • 250 г курки (одна грудка)

  • 30 г сиру (тертого)

  • Орегано, базилік

  • Сіль

Для начинки:

  • Томатний соус

  • Тертий сир

  • Хамон

  • Яйце

Приготування:

  1. Нарізати курку та помістити її в кухонний комбайн.

  2. Додати сир, сіль і спеції, потім збити до однорідного стану.

  3. Накрити пергаментним папером і змастити невеликою кількістю оливкової олії.

  4. Помістити суміш на папір і накрити зверху іншим шаром паперу.

  5. За допомогою качалки акуратно розкатати, щоб сформувати плоску основу (можна зробити її круглою або прямокутною).

  6. Видалити папір зверху і, якщо є бажання, обрізати край ножем, щоб зробити красивішу форму.

  7. Випікати 10 хвилин при температурі 180 °C в попередньо розігрітій духовці.

  8. Вийняти та розподілити томатний соус на основі, а потім додати сир, шинку та зробити отвір в центрі, щоб помістити яйце. Приправити яйце сіллю, а решту – орегано.

  9. Випікати від 7 до 10 хвилин, в залежності від того, яке яйце більше подобається.

Піца на основі з батату (солодкої картоплі)

Піца з батату

Інгредієнти:

  • 150 г батату солодкої картоплі (солодкої картоплі)

  • Фіолетова цибуля

  • Кабачок

  • Кукурудза

  • Помідори черрі

  • Сир фета

  • Паприка за смаком

  • Оливкова олія

  • Сіль

Приготування:

  1. Попередньо розігріти духовку.

  2. Нарізати батат на дуже тонкі скибочки.

  3. Помістити овочевий папір на деко і розкласти нарізані листи у формі кола, злегка накладаючи один на одного.

  4. Скропити олією і поставити на 10 хвилин в духовку при 180 ºС.

  5. Вийняти основу та покласти бажану начинку. Батат добре поєднується з невеликою кількістю сиру фета, солодкою паприкою та оливковою олією.

  6. Випікати ще 10 хвилин.

Піца на основі з кіноа

Піца з кіноа

Інгредієнти:

  • 200 г кіноа (суха)

  • 60 г води

  • 1 чайна ложка солі

  • 1 г сушеного орегано

  • 2 столові ложки оливкової олії

Для начинки:

  • 2 помідори (або томатний соус)

  • 1 куля моцарели

  • Базилік

  • Рукола

  • Перець (за бажанням)

Приготування:

  1. Добре вимити кіноа, помістити в миску і залити гарячою водою. Дати постояти 30 хвилин.

  2. Через деякий час знову промити і залишити його в ситі.

  3. Додати кіноа, воду, сіль, масло і орегано в стакан блендера. Подрібнити, поки не вийде гладке тісто, практично без грудочок.

  4. Змастити пергаментний папір оливковою олією,оскільки це допоможе запобігти прилипанню тіста.

  5. Для тіста краще використовувати 2 дека, і в кожному з них зробити коло, щоб вони не злипалися.

  6. Випікати 10 хвилин при температурі 220 градусів.

  7. Вийняти, перевернути тісто, додати нарізаний помідор (або томатну пасту), моцарелу, листя базиліка і трохи перцю (за бажанням).

  8. Відправити назад в духовку до золотисто-коричневого кольору (близько 10 хвилин). Деко повинно бути якомога нижче в духовці.

  9. Перед подачею додати кілька листочків руколи.

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