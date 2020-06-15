Як приготувати піцу без борошна: розкрито 5 корисних рецептів

Головною особливістю корисної піци є відсутність борошна та стандартного тіста. Замість цього використовується курка, кіноа, шпинат, батат і навіть кольорова капуста.

За словами дієтолога Марти Морено, борошно – це продукт, яким не слід зловживати. В даний час воно і так надмірно використовується, проте харчування повинно ґрунтуватися на свіжих продуктах. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з добіркою з 5 корисних рецептів, опублікованих на abc.es.

Піца на основі з цвітної капусти

Піца з цвітної капусти

Інгредієнти:

400 г сирої цвітної капусти

100 г тертого сиру або м'якого козячого

2 яйця

Гімалайська сіль

Перець

Томатний соус

Печериці

Обсмажені гриби

Козячий сир

Моцарела

Орегано

Цибуля

Приготування:

Розігріти духовку до 220 °С. Цвітну капусту подрібнити в м'ясорубці (її не потрібно сильно перебивати, вона повинна залишитися у вигляді рисових зерен). Якщо вона надто волога, слід промокнути її кухонним папером, щоб ввібрати зайву рідину, а потім змішати з іншими інгредієнтами. Перекласти суміш на папір для випічки та розрівняти до кінцевого стану (можна використовувати ложку). Поставити в духовку на 20 хвилин. Витягнути та додати всі інгредієнти. Запікати при 180 °С протягом 5-10 хвилин.

Піца на основі зі шпинату

Піца зі шпинату

Інгредієнти:

110 г свіжого листя шпинату

60 г вівсяних пластівців

2 великих яйця

140 г ніжного сиру

Сіль і перець за смаком

Для начинки:

До улюбленого томатного соусу можна додати такі комбінації продуктів, як: ананас і свинина, рукола з хамоном Серрано і томатами черрі або асорті з овочів.

Приготування:

Збити все в кухонному комбайні (або за допомогою міксера) і викласти на попередньо змащений оливковою олією папір для випічки. Поставити в духовку, нагріту до 180 ºC. Почекати, поки підсмажиться (близько 10-15 хвилин). Коли основа буде добре зніматися, можна перевернути її перед тим, як викладати інші інгредієнти. Додавши те, що найбільше подобається, піцу потрібно знову поставити в духовку до повної готовності. Останнім штрихом стане вибір режиму "гриль".

Піца на основі з курки

Піца з курки

Інгредієнти:

250 г курки (одна грудка)

30 г сиру (тертого)

Орегано, базилік

Сіль

Для начинки:

Томатний соус

Тертий сир

Хамон

Яйце

Приготування:

Нарізати курку та помістити її в кухонний комбайн. Додати сир, сіль і спеції, потім збити до однорідного стану. Накрити пергаментним папером і змастити невеликою кількістю оливкової олії. Помістити суміш на папір і накрити зверху іншим шаром паперу. За допомогою качалки акуратно розкатати, щоб сформувати плоску основу (можна зробити її круглою або прямокутною). Видалити папір зверху і, якщо є бажання, обрізати край ножем, щоб зробити красивішу форму. Випікати 10 хвилин при температурі 180 °C в попередньо розігрітій духовці. Вийняти та розподілити томатний соус на основі, а потім додати сир, шинку та зробити отвір в центрі, щоб помістити яйце. Приправити яйце сіллю, а решту – орегано. Випікати від 7 до 10 хвилин, в залежності від того, яке яйце більше подобається.

Піца на основі з батату (солодкої картоплі)

Піца з батату

Інгредієнти:

150 г батату солодкої картоплі (солодкої картоплі)

Фіолетова цибуля

Кабачок

Кукурудза

Помідори черрі

Сир фета

Паприка за смаком

Оливкова олія

Сіль

Приготування:

Попередньо розігріти духовку. Нарізати батат на дуже тонкі скибочки. Помістити овочевий папір на деко і розкласти нарізані листи у формі кола, злегка накладаючи один на одного. Скропити олією і поставити на 10 хвилин в духовку при 180 ºС. Вийняти основу та покласти бажану начинку. Батат добре поєднується з невеликою кількістю сиру фета, солодкою паприкою та оливковою олією. Випікати ще 10 хвилин.

Піца на основі з кіноа

Піца з кіноа

Інгредієнти:

200 г кіноа (суха)

60 г води

1 чайна ложка солі

1 г сушеного орегано

2 столові ложки оливкової олії

Для начинки:

2 помідори (або томатний соус)

1 куля моцарели

Базилік

Рукола

Перець (за бажанням)

Приготування:

Добре вимити кіноа, помістити в миску і залити гарячою водою. Дати постояти 30 хвилин. Через деякий час знову промити і залишити його в ситі. Додати кіноа, воду, сіль, масло і орегано в стакан блендера. Подрібнити, поки не вийде гладке тісто, практично без грудочок. Змастити пергаментний папір оливковою олією,оскільки це допоможе запобігти прилипанню тіста. Для тіста краще використовувати 2 дека, і в кожному з них зробити коло, щоб вони не злипалися. Випікати 10 хвилин при температурі 220 градусів. Вийняти, перевернути тісто, додати нарізаний помідор (або томатну пасту), моцарелу, листя базиліка і трохи перцю (за бажанням). Відправити назад в духовку до золотисто-коричневого кольору (близько 10 хвилин). Деко повинно бути якомога нижче в духовці. Перед подачею додати кілька листочків руколи.

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