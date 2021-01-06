Как приготовить штоллен: рецепты от Евгения Клопотенко и Лизы Глинской

Если вы думаете, что штоллен – это обычный кекс, вы глубоко ошибаетесь. Между этими блюдами, как говорят в Одессе, есть две большие разницы.

Редакция FoodOboz рассказывает, что такое штоллен, чем он отличается от привычных нам кексов-кирпичиков с изюмом, а также делится рецептами праздничной выпечки от Евгения Клопотенко и Лизы Глинской.

Что такое штоллен

Штоллен – традиционная немецкая выпечка, которую готовят на Рождество. В отличие от итальянских паннетоне, напоминающих своей круглой формой нашу пасхальную выпечку, штоллены готовят исключительно продолговатой формы. И в этом, надо отметить, заложен сакральный смысл: простая продолговатая форма и минимум декора рождественского хлеба считается олицетворением новорожденного Иисуса Христа, спеленатого в белую простыню.

Чем штоллен отличается от кекса

Классический штоллен отличается от всех других кексов в первую очередь своим "тяжелым" тестом: оно готовится только на основе натуральных дрожжей. Сухие дрожжи пекари и кондитеры не рекомендуют использовать, так как это нарушает пропорции выпечки, влияет на консистенцию теста, да и вообще портит весь рецепт.

Также еще одно отличие штоллена состоит в сливочном масле, вернее, в его количестве: его не только добавляют непосредственно в тесто, но и хорошо смазывают им поверхность хлебца после запекания. Благодаря этому штоллен может храниться несколько месяцев. Поэтому если вы вдруг напечете много, можете не переживать: съедите его потом.

Штоллен готовится только на натуральных дрожжах. thespruceeats.com

Как приготовить штоллен с марципаном. Рецепт Евгения Клопотенко

"Обычно штоллен нужно выдерживать 21 день, а только потом пробовать. Но я решил, что можно немного отойти от традиций: приготовить и съесть его сразу, потому что удержаться очень трудно", – говорит шеф-повар и телеведущий Евгений Клопотенко. И в своем блоге предлагает приготовить Marzipanstollen – классический штоллен с марципаном.

Для теста:

пшеничная мука – 500 г (+ для посыпания поверхности)

сахар – 100 г

дрожжи – 25-30 г

соль – 10 г

размягченное сливочное масло – 150 г

теплое молоко – 250 мл

ванильный сахар – 1 ч. л.

курага – 125 г

вяленая клюква – 125 г

темный ром – 50 мл

апельсиновая цедра – по вкусу

Для марципана:

миндаль – 50 г

грецкие орехи – 50 г

сахар – 150 г

вода – 40 мл

Для смазывания:

сливочное масло (растопить) – 25 г

сахарная пудра – 2-3 ст. л.

Марципан можно купить готовый, а можно приготовить самостоятельно. klopotenko.com

В большую миску высыпать муку и сахар. Раскрошить дрожжи с одной стороны миски, соль и ванильный сахар – с другой. Можно использовать ароматные специи и пряности по своему вкусу: корицу, гвоздику, мускатный орех и т. д. Добавить в миску с сухими ингредиентами предварительно размягченное сливочное масло и теплое молоко. Перемешать. При желании на этом этапе можно добавить апельсиновую цедру. Присыпать рабочую поверхность мукой, выложить тесто и месить его в течение 6-7 минут до получения мягкой однородной массы. Оставить тесто в миске на 1 час, чтоб оно подошло, накрыв полотенцем или пищевой пленкой. Для марципана измельчить в мелкую крошку (блендером или кофемолкой) грецкие орехи и миндаль. В сотейник всыпать 150 г сахара (из ингредиентов для марципана) и влить 40 мл воды. Варить на небольшом огне до растворения сахара. Добавить крошку из орехов и, постоянно помешивая, варить еще 3 минуты до загустения. Отложить массу до полного остывания. Из холодной массы сформировать "колбаску". Курагу нарезать небольшими кубиками и смешать ее с вяленой клюквой. Залить ромом и оставить настаиваться на 2-3 часа, если есть возможность – на ночь. Обмять тесто и руками распределить его в круглый пласт толщиной 1 см на припыленной мукой поверхности. Распределить вымоченные курагу и клюкву по всему пласту. Немного завернуть одну сторону – это будет тонкий край. Со второй стороны завернуть немного больше теста к противоположному стыку. Выложить сверху на тесто "колбаску" из марципана. Сложить тесто еще раз к тонкому краю. Слегка примнуть его в районе шва. Оставить сформированный штоллен еще на 20-30 минут. Выпекать штоллен при температуре 170-180 градусов в течение 45-50 минут. Достать штоллен из духовки и смазать растопленным сливочным маслом. Остудить. Посыпать сахарной пудрой. Подавать холодным.

Сахарной пудрой посыпать после того, как штоллен полностью остынет. glinskaya.com.ua

Рождественский штоллен от Лизы Глинской

Кондитер и судья телепроекта "МастерШеф" Лиза Глинская предлагает приготовить сразу три штоллена весом 1 килограмм каждый. Поэтому количество ингредиентов указывается на три штоллена. Общее количество цукатов, сухофруктов и орехов в таком рецепте составляет полкило. Вы можете самостоятельно определить, какие именно орехи и цукаты вы будете использовать, здесь все зависит от ваших личных вкусовых предпочтений.

Для сиропа:

вода – 150 мл

сахар – 150 г

темный ром – 100 мл

курага – 100 г

сушеный инжир – 100 г

жареный миндаль – 100 г

светлый изюм – 100 г

апельсиновые цукаты – 100 г

Для опары:

сироп, в котором были замочены орехи и сухофрукты – 150 мл

свежие дрожжи – 2 г (или сухие быстродействующие – 1/3 ч.л.)

молоко – 150 мл

мука – 300 г

Для теста:

мука – 600 г

опара – 600 г

молоко – 80 мл

сахар – 150 г

соль – 4 г

свежие дрожжи – 38 г (или сухие быстродействующие – 7 г)

сливочное масло (жирность 82%) – 500 г

цедра двух апельсинов

марципан – 300 г

микс пряностей – 10 г

Для марципана:

сырой миндаль – 150 г

сахар – 150 г

вода – 60 мл

Микс пряностей:

молотый кардамон – 2 г

молотая корица – 3 г

молотый сухой имбирь – 3 г

молотая гвоздика – 1 г

мускатный орех (порошок) – 1 г

Дополнительно:

сливочное масло (для смазывания) – 100 г

сахарная пудра (для посыпки) – 100 г

Цукаты и сухофрукты можно добавлять на свой вкус. glinskaya.com.ua

Пошаговое приготовление штоллена от Лизы Глинской можно посмотреть здесь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал рецепты праздничной выпечки из разных стран мира. А также делился рецептом любимой рождественской выпечки экс-первой леди США Нэнси Рейган.