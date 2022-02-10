Вкусное печенье из трех ингредиентов: рецепт без яиц и сахара

Если у вас дома только сгущенное молоко и сливочное масло – готовьте вкусное печенье. Все, что нужно – это смешать необходимые ингредиенты, сформировать и испечь печенье. Оно получается достаточно хрустящим, при этом очень нежным и молочным по вкусу. Идеально для чаепития.

Рецептом печенья из трех ингредиентов поделилась фудблогер Виктория Дидус (victoria_didus) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

сгущенное молоко

сливочное масло

мука

Способ приготовления:

1. Смешать сгущенку с мягким сливочным маслом до однородности.

2. Постепенно добавить муку, замешивая тесто. Оно должно быть эластично и не прилипать к рукам.

3. Сформировать печенье произвольного размера.

4. Выпекать до готовности.

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