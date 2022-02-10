Вкусное печенье из трех ингредиентов: рецепт без яиц и сахара
Если у вас дома только сгущенное молоко и сливочное масло – готовьте вкусное печенье. Все, что нужно – это смешать необходимые ингредиенты, сформировать и испечь печенье. Оно получается достаточно хрустящим, при этом очень нежным и молочным по вкусу. Идеально для чаепития.
Рецептом печенья из трех ингредиентов поделилась фудблогер Виктория Дидус (victoria_didus) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
сгущенное молоко
сливочное масло
мука
Способ приготовления:
1. Смешать сгущенку с мягким сливочным маслом до однородности.
2. Постепенно добавить муку, замешивая тесто. Оно должно быть эластично и не прилипать к рукам.
3. Сформировать печенье произвольного размера.
4. Выпекать до готовности.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить овсяное печенье без яиц и муки.