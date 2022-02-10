Вкусное печенье из трех ингредиентов: рецепт без яиц и сахара

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Вкусное печенье из трех ингредиентов: рецепт без яиц и сахара

Если у вас дома только сгущенное молоко и сливочное масло – готовьте вкусное печенье. Все, что нужно – это смешать необходимые ингредиенты, сформировать и испечь печенье. Оно получается достаточно хрустящим, при этом очень нежным и молочным по вкусу. Идеально для чаепития.

Рецептом печенья из трех ингредиентов поделилась фудблогер Виктория Дидус (victoria_didus) на своей странице в Instagram.

Рецепт печенья из трех ингредиентов, печенье без сахара

Ингредиенты:

  • сгущенное молоко

  • сливочное масло

  • мука

Рецепт печенья со сгущенкой

Способ приготовления:

1. Смешать сгущенку с мягким сливочным маслом до однородности.

На чем лучше испечь печенье: на сливочном масле или маргарине

2. Постепенно добавить муку, замешивая тесто. Оно должно быть эластично и не прилипать к рукам.

3. Сформировать печенье произвольного размера.

Печенье без яиц и сахара

4. Выпекать до готовности.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить овсяное печенье без яиц и муки.

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