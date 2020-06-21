Как сделать домашнюю гранолу без сахара: простой и быстрый рецепт
Чтобы завтраки были более полезными, можно самостоятельно сделать домашнюю гранолу без сахара. Добавляя ее в йогурт каждое утро или сопровождая свежими фруктами, удастся обеспечить организм необходимой энергией.
Гранола представляет собой смесь злаков, орехов, сухофруктов, семян и других натуральных ингредиентов. Благодаря содержанию орехов и масел, она помогает бороться с холестерином и контролирует уровень сахара в крови, сообщает cocina-casera.com.
Рецепт домашней гранолы без сахара
Ингредиенты на 4 порции:
100 г овсяных хлопьев
40 г фиников
20 г фундука
20 г миндаля
15 г семян кунжута
15 г семян чиа
40 мл оливкового масла
15 г очищенных семян тыквы
Приготовление:
Разогреваем духовку до 150 ºC. Тем временем измельчаем фундук и миндаль. Также нарезаем финики на маленькие кусочки.
В миску добавляем овсяные хлопья, кусочки фундука, миндаля и фиников, семена кунжута, чиа и тыквы. Хорошо смешиваем все ингредиенты и вливаем оливковое масло. Если есть желание, можно сделать гранолу более сладкой. Для этого следует добавить столовую ложку меда и все снова перемешать.
Помещаем пергаментную бумагу на противень для духовки и сверху выливаем смесь, распределяя ее по всему пространству. Выпекаем 5-6 минут, проверяя, чтобы она не горела. По истечении этого времени нужно перемешать смесь и выпекать еще 3-4 минуты или до хрустящей корочки.
После приготовления потребуется около часа, чтобы гранола остыла. Затем ее следует переложить в стеклянную банку для хранения.
Примечания и советы
Одним из преимуществ приготовления домашней гранолы является то, что ее можно сделать из ингредиентов, которые больше всего нравятся (например, кокоса, кураги, бананов или грецких орехов).
Как упоминалось во 2 шаге приготовления, по желанию добавляется ложка меда. Однако благодаря использованию фиников в качестве одного из основных ингредиентов, гранола и так будет сладкой.
Гранолу можно есть отдельно, а также включать в завтраки или перекусы. Хрустящая текстура добавит особый вкус любому блюду. Хорошим примером будет йогурт со свежими фруктами и гранолой. Кроме того, она отлично подходит к салатам или домашнему банановому смузи.
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