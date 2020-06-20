Как выбрать хлопья для завтрака: озвучены полезные советы

На полках магазинов огромное предложение хлопьев для завтрака. Тем не менее лишь немногие из них являются полезными. В большинстве этих продуктов содержится много ненужных добавок.

Основной риск заключается в том, что хлопья богаты сахаром или другими подсластителями. Идеально, если их количество составляет менее 10 г на 100 г продукта. Кроме того, следует опасаться ароматизаторов, консервантов, корректоров кислотности или загустителей, сообщает riza.it.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с полезными советами о том, как правильно выбирать сухие завтраки.

Лучшие сухие завтраки производятся только из натуральных ингредиентов

Здоровый выбор – это продукт, который представляет собой обработанные хлопья в качестве единственного ингредиента, то есть овес, ячмень, пшеницу, кукурузу, рис или спельту, а также просо, кино или амарант. Единственное, как в случае с мюслями или гранолой, в составе еще присутствуют орехи, сухофрукты, семена масличных культур и различные виды зерновых. Однако любые другие ингредиенты должны отсутствовать или быть в минимальном процентном соотношении.

Выбираем органические злаки

Учитывая изобилие ингредиентов, часто добавляемых в хлопья для завтрака, выбор органических продуктов становится отличным решением. Кроме того, при покупке цельного зерна, выбор органики является еще более важным, поскольку он гарантирует отсутствие химических остатков на внешней стороне зерна, которое является наиболее подверженным загрязнению.

Различия между хлопьями, лепестками и воздушными зернами

При выборе качественного продукта, в дополнение к перечню ингредиентов, также полезно учитывать технику переработки зерна: например, отслаивание – это метод производства, который наилучшим образом сохраняет питательные свойства зерна. Другие используемые методы, такие как выдув и экструзия, подвергают зерновые культуры воздействию высоких температур и оказывают более существенное влияние на пищевую ценность.

Хлопья, полученные из цельного зерна. Обработка состоит только из пропаривания, измельчения злаков, а затем их поджаривания или сушки. Они представляют собой наиболее "естественный" вид зернового завтрака.

Воздушные зерна: их получают путем нагревания под давлением при высоких температурах. При этом вода внутри зерна быстро испаряется, заставляя его "лопнуть". Многие витамины и питательные вещества теряются, поэтому такие продукты затем искусственно обогащаются.

Отруби – это внешняя часть зерна. Они состоят из пищевых волокон. Фактически пшеница может содержать до 40 % своего веса, а овес – 15 %.

Лепестки, кольца, шарики: это изделия, полученные экструзией, то есть техникой, которая включает измельчение зерна, нагревание при высоких температурах и последующее давление в форме, чтобы придать желаемую форму. Этот процесс в наибольшей степени ухудшает питательную ценность зерна.

Мюсли, гранола: содержат орехи, масличные семена, сухофрукты. Идеально приготовить их самостоятельно, потому что упакованные часто содержат много сахара.

Учимся читать этикетку

Важно знать, что указано в составе. В идеале на 100 г продукта должно быть следующее:

Уровень сахара ниже 10 г

Насыщенный жир менее 1 г

Натрий менее 0,2 г

Не менее 6 г клетчатки, если продукт цельный; не менее 3 г, если не является цельным

Отсутствуют: гидрогенизированные жиры, красители и консерванты

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