Как уменьшить количество нитратов в зелени: эксперт дала совет

Татьяна Гайжевская FoodOboz 15:12, 16.03.2021 Обновлено: 15:45, 16.03.2021

Зеленые овощи, содержащие большое количество нитратов и других химических веществ, можно отличить по внешнему виду. Снизить концентрацию таких веществ можно с помощью вымачивания.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала эксперт по качеству продуктов Елена Сидоренко. "Кроме нитратов там могут быть и другие вещества, которые используются для обработки, для ускорения роста, для защиты от вредителей различных ранних культур", – пояснила она.

По словам эксперта, овощи, содержащие много нитратов, имеют насыщенный и даже темный зеленый цвет, не характерный для весенних растений. Кроме того, они быстрее портятся.

"Зелень очень темная, у нее насыщенный яркий цвет, которого еще не может быть в условиях ранней весной. Она очень быстро портится, спадает. Все это признаки большого содержания нитратов", – пояснила Сидоренко.

Она назвала способы, с помощью которых содержание опасных веществ в зелени можно существенно снизить. Это тщательне мытье, замачивание и термическая обработка.

"Рекомендую тщательно мыть овощи всегда, но весной тем более, потому что это уменьшает токсическую нагрузку. Можно вымачивать, если у вас есть на это время, хотя бы на полчаса. Кроме того, тепловая обработка также уменьшает количество нитратов", – рассказала эксперт.

Напомним, ранее OBOZREVATEL предложил рецепты салатов с мясом и фруктами. В частности, салата из утки и апельсина и из курицы и хурмы.

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