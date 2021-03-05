3 ситні салати з м'ясом і фруктами

М'ясо та фрукти – ідеальне поєднання. Головне – знати, що і з чим поєднувати.

Редакція FoodOboz ділиться рецептами страв, у яких курка, качка та яловичина органічно поєднуються з апельсинами, яблуками і хурмою. Впевнені, що ці ситні салати можуть стати повноцінним обідом або вечерею.

Головне – правильно посмажити качине філе, щоб воно було м'яким і соковитим. Джерело: hungryaustralian.com

Качка + апельсин

качине філе – 1 шт.

апельсин – 1 шт.

синя цибуля – половинка

мікс салату – 2 жмені

зерна граната – 1 ст. л.

лимон – 1/4 шт.

олія – 2 ст. л.

сіль, перець – на смак

Гострим ножем зробити розрізи на шкірі качиного філе: надрізати лише шкіру, не дорізаючи до м'яса. Це робиться для того, щоб зайвий жир рівномірно витопився у процесі приготування, шкірка стала хрусткою, а м'якоть рівномірно прогрілася. Посмажити грудинку за рецептом Володимира Ярославського. Покрокову інструкцію приготування можна подивитися тут. Салат помити, підсушити. Апельсин почистити від шкірки і білих плівок, нарізати скибочками або півкільцями. Цибулю почистити, тонко нашаткувати. У миску викласти салатне листя, додати цибулю, апельсин і зерна граната. Готове філе нарізати тонкими скибочками і викласти до решти інгредієнтів. Посолити, поперчити, скропити лимонним соком і олією.

Яблука краще брати кислі. Джерело: taste.com.au

Яловичина + яблуко

смажена яловичина – 150-200 г

кисле яблуко – 1 шт.

мікс салату – 2 жмені

горіхи – 1 ст. л.

мед – 1 ст. л.

діжонська гірчиця – 1 ст. л.

олія – 2 ст. л.

сіль, перець – на смак

З яловичини приготувати стейк. Про те, як приготувати вдома соковитий стейк правильного просмаження, ми вам уже розповідали, докладну інструкцію можна подивитися тут. Готове м'ясо трохи остудити, нарізати шматочками. З яблука видалити серцевину, нарізати тонкими скибочками. У миску викласти салатне листя, додати яблуко, улюблені горіхи і нарізаний шматочками стейк. У чашці змішати олію, мед, гірчицю, щіпку солі і перцю. Добре перемішати. Отриманою заправкою полити салат.

Замість курки можна взяти філе індички. Джерело: nibblesandfeasts.com

Курка + хурма

хурма – 1 шт.

відварена або запечена куряча грудинка – 150 г

рукола – 2 жмені

зерна граната – 1 ст. л.

волоські горіхи – 2 ст. л.

сіль, перець – за смаком

олія – 3 ст. л.

винний оцет або лимонний сік

Хурму помити, витерти насухо, нарізати скибками. Відварну або запечену курку нарізати кубиками. Викласти все в глибоку миску, додати руколу, волоські горіхи і зерна граната. Посолити, поперчити, полити лимонним соком та олією. Перемішати.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про поєднання м'яса і хурми та пропонував окрім салату приготувати гостру сальсу з хурми до м'яса, закуску з хурми і хамону, а також запечену хурму із фаршем.

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