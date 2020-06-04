Как узнать, испортилась ли рыба, сыр и другие продукты: полезные советы

Вопреки распространенному мнению, истечение срока годности, указанного на таких продуктах, как рыба, сыр, яйца, майонез, на самом деле не является надежным способом определения их качества. Для этого лучше полагаться на свое зрение и обоняние.

OBOZREVATEL вместе с thedailymeal.com предлагает ознакомиться с полезными советами, которые помогут понять, что и когда нужно выбросить.

Масло

Масло становится шелковистым, если хранить его при комнатной температуре. Но в таких условиях оно может находиться до 2 недель. Когда масло испортится, вкус будет немного горьким, а запах – кислым.

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Хлеб

Хлеб сохраняет свою свежесть в течение 3-5 дней после открытия упаковки, но его можно употреблять даже после этого, пока не появится плесень. Нужно учитывать, что пористые продукты, такие как хлеб, часто загрязняются под поверхностью. Это означает, что нужно выбрасывать его сразу же, как появится хоть одно заплесневелое пятно.

Яйца

Многим известно, если яйцо плохое, оно плавает в воде, а если хорошее, то опускается на дно. По словам Министерства сельского хозяйства и безопасности пищевых продуктов (США), в этом есть доля правды. Если яйцо плавает, это значит, что оно старое. Но перед тем, как выбрасывать, можно проверить еще раз, разбив его в миску. Испорченное яйцо будет иметь странный запах.

Молоко

Лучший способ определить, испортилось ли молоко – использовать свои рецепторы. К некоторым наиболее распространенным признакам можно отнести комковатую текстуру, обесцвечивание и острый кислый запах.

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Твердый сыр

Твердый сыр, такой как пармезан или пекорино романо, хранится намного дольше, чем мягкий. Считается, что он испортился, если появилась глубокая плесень по всему куску. Согласно Министерству сельского хозяйства США, если твердый сыр имеет только пятна поверхностной плесени, можно обрезать края и обернуть оставшуюся часть свежей бумагой.

Мягкий сыр

Для мягких сыров, таких как сливочный или моцарелла, любой рост плесени является достаточной причиной для отказа от употребления. Это также относится к пакетам с тертым сыром – если внутри видна плесень, необходимо выбросить всю упаковку.

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Сырое красное мясо

Если в холодильнике есть несколько кусков красного мяса, которые не успели приготовить, не стоит пугаться, если они немного обесцветились. Но если в дополнение к изменению цвета появился неприятный запах, а мясо стало липкое на ощупь, пора выбрасывать.

Лук

Лук необходимо хранить в хорошо проветриваемых местах вдали от влаги. В идеале подойдет соломенная корзина. Если на нем появятся мягкие пятна, это может быть признаком того, что нарушены условия хранения.

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Чеснок

Необходимо всегда покупать целый, неочищенный чеснок – он не только вкуснее, но и дольше хранится. Чтобы узнать, испортился ли чеснок, стоит поискать темные или зеленые пятна, которые являются признаками гнили. Также его можно просто сжать – если слишком мягкий, следует выбросить.

Рыба

Сырая рыба хранится в холодильнике только пару дней. Если она приготовлена, срок увеличивается до 5-7 дней. Сырая, но замороженная рыба, купленная в магазине, может храниться от 4 до 6 месяцев. Признаки порчи включают в себя слизистую пленку, появляющуюся на рыбе, очень сильный рыбный запах или любые признаки обесцвечивания. На лососе, например, по истечении срока годности заметны темные или белые пятна.

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Курица

Приготовленную курицу, как правило, следует выбросить примерно через 4 дня, так как на ней начинают расти бактерии. Также признаком того, что она испортилась, является кислый запах, слизь или мягкая текстура.

Майонез

Хотя майонез долго хранится в холодильнике, есть несколько вещей, на которые стоит обратить внимание. Когда он начинает портиться, начинает выглядеть желтым вместо своего обычного кремово-белого цвета, а также становится более блестящим, чем обычно. Еще один яркий признак – плесень. Если она появилась, нужно выбросить всю банку или упаковку.

Пицца

Пиццу, как и большинство приготовленных блюд, не следует оставлять без холодильника более, чем на 2 часа. После этого начинают разрастаться пищевые бактерии. Однако в холодильнике ее можно хранить до 4 дней.

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Фрукты

Свежие фрукты могут сохраняться в течение нескольких дней, в зависимости от их вида и внешнего состояния. Признаки перезревшего плода варьируются в зависимости от фрукта. Бананы – особый случай, поскольку их можно превратить, например, в банановый хлеб. Но яблоки, груши, апельсины и косточковые фрукты становятся чрезмерно мягкими, коричневыми и могут сопровождаться плесенью.

Ягоды

Клубника, черника и другие ягоды становятся морщинистыми, если хранить их слишком долго. Когда появляется плесень, нужно сразу же выбрасывать всю коробку. Зная, что не понадобятся все ягоды сразу, можно положить их в морозильник для смузи.

Травы

Есть два типа трав – мягкие и жесткие. К мягким относится мята, кинза и базилик. Если их листья завяли или почернели, значит они испортились. Твердые травы включают в себя розмарин, орегано и тимьян, и имеют более жесткий стебель, который можно сломать. Когда они портятся, листья высыхают и меняют цвет с зеленого на желтый или коричневый.

Как сообщал OBOZREVATEL, свежее мясо, косточки яблок, фасоль, картофель – это продукты, которые можно употреблять только после термообработки.