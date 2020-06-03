8 продуктов, которые нельзя есть сырыми

Свежее мясо, косточки яблок, фасоль, картофель - вот только несколько продуктов, которые можно употреблять только после термообработки.

Кроме свежих овощей и фруктов, человек практически ничего не ест в сыром виде, хотя и бывают исключения. Издание steaklovers.menu приводит список продуктов, употребление которых в необработанном виде может привести к самым тяжелым последствиям.

Фасоль Getty

Фасоль

Хотя в красной фасоле много белка, клетчатки и антиоксидантов, употребление ее в сыром виде может вызвать серьезные проблемы, вплоть до пищевых отравлений. Дело в том, что в этом продукте содержится фитогемагглютинин, который очень негативно действует на желудок. вызывая пищевое отравление. Убедитесь, что фасоль варилась не меньше 10 минут, перед тем как подать ее на стол.

Лимская фасоль Getty

Лимская (лунная) фасоль

Этот экзотический сорт всегда должен быть приготовлен с особой тщательностью, поскольку содержит цианогенные гликозиды — соединения, которые защищают растения, но вредят людям, вырабатывая синильную кислоту, попадание которой в организм в больших дозах приводит к смерти.

Косточки яблок Getty

Косточки яблок, манго, груш, персиков, абрикосов

Семечки свежих яблок ошибочно считаются полезными, но в их составе присутствует вещество, которое в желудке превращается в синильную кислоту.

Свежее молоко Getty

Молоко

Имеется в ввиду молоко, не прошедшее обработку. Пастеризация убивает кишечную палочку и сальмонеллы, которые могут встречаться в молоке. Согласно данным ученых, сырое молоко вызывает пищевые отравления в 150 раз чаще, чем другие продукты.

Картофель Getty

Картофель

Недоваренный картофель содержит крахмал, который плохо переваривается и приводит к вздутию кишечника. Если же картофель долго хранился и его кожура покрылась зелеными пятнами, такой лучше вовсе не употреблять. В нем образовалось вещество соланин, которое может вызвать отравление, а в худшем случае — остановку сердца.

Свежее мясо Getty

Мясо и птица

Недоваренные мясо может содержать сальмонеллу, кишечную палочку, другие опасные бактерии. В сыром мясе птицы присутствует бактерия кампилобактер, которая приводит к диарее и вызывает гастроэнтерит (инфекционное заболевание желудка).

Сосиски Getty

Сосиски

Эксперты по питанию выяснили, что в сырых сосисках могут содержаться листерии — патогенные бактерии, способные вызвать такие заболевания, как менингит, энцефалит и провоцировать выкидыш у беременных. Обычное кипячение их убивает.

Пророщенные зерна Getty

Пророщенные зерна

Этот продукт считается очень полезным. Но многие ростки содержат вредные бактерии (кишечную палочку, сальмонеллу). Тем более что их выращивают в условиях высокой влажности, где те активно размножаются. Самые безопасные — ростки пшеницы и кукурузы, но даже их лучше кипятить перед употреблением.

Как сообщал OBOZREVATEL, после термической обработки свекла, томаты, болгарский перец и ряд других продуктов не только меняют свой вкус и консистенцию, но у них существенно снижается доля витаминов и других полезных веществ.

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