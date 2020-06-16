Как заставить себя есть больше овощей: озвучены 8 полезных советов

Чтобы заставить себя есть больше овощей, необходимо включить их в качестве ингредиентов традиционных рецептов или дополнений к другим блюдам.

Они обеспечивают организм достаточным количеством питательных веществ и предотвращают появление определенных заболеваний. Каждый день необходимо потреблять 400 граммов овощей (лучше сырых). Сперва это может казаться невозможным, но достигнув минимального рекомендуемого значения, организм будет "просить" их все больше и больше, сообщает mejorconsalud.com.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с 8 полезными советами, которые помогут улучшить питание.

Овощи должны присутствовать в ежедневном рационе

Изменить рецепты

Те блюда, которые обычно готовили или употребляли ежедневно, способны полностью измениться, если добавить в них немного овощей. Например, нарезанную морковь к пельменям, брокколи к пасте или баклажаны к лазанье. Также можно сделать омлет со спаржей, шпинатом, грибами и брокколи в качестве начинки.

Добавить к завтраку

На завтрак не обязательно есть только фрукты. Хотя они очень полезны, также следует добавлять овощи. Хорошими вариантами могут быть ломтики огурца или помидора, сок сельдерея с морковью или омлет с листьями шпината. Начав есть овощи с самого утра, будет легче соблюдать рекомендуемую суточную норму.

Покупать неизвестные овощи

Делая покупки, стоит положить в корзину несколько овощей, которые никогда не пробовали раньше. Благодаря этому придется найти быстрый и легкий рецепт, который их включает. Изменение овощей, которые потребляем, имеет много преимуществ, поскольку, с одной стороны, удастся добавить новые питательные вещества, а с другой – не надоест всегда есть одно и то же.

Делать супы и смузи

Из овощей можно делать соки и смузи Getty

Нет ничего лучше, чем хороший овощной суп. Его приготовление обычно занимает даже меньше времени, чем можно подумать. Например, гаспачо – здоровый и питательный вариант для лета. Кроме того, в жаркое время нужно употреблять богатые смузи и соки из овощей (сырых или вареных), которые также можно сочетать с некоторыми фруктами. Следует обратить особое внимание на морковь, свеклу, сельдерей, шпинат и помидор.

Оставить овощи на виду

Хотя в холодильнике есть специальные ящики для овощей и фруктов, они немного "спрятаны". Хорошая идея – держать большинство из них в правильных отсеках и оставлять 1-2 на видном месте.

Искать альтернативные рецепты

Те, кто считает, что вегетарианцы и веганы потребляют только салаты, сильно ошибаются. Есть миллионы рецептов, которые можно легко приготовить, позволяя себе насладиться новыми вкусами овощей. Тыквенный паштет, бургеры из свеклы и чечевицы, лазанья из баклажанов – вокруг множество вариантов.

Использовать в качестве компаньона

Те, кто любит мясо или рыбу, должны готовить всевозможные гарниры. Не только типичный повседневный салат, а, например, пюре из карамелизированных кабачков и жаренной тыквы.

Делать здоровые закуски

Гуакамоле можно сочетать с овощами Getty

Еще один хороший вариант есть больше овощей, избегая соленых закусок или выпечки по утрам – иметь под рукой палочки моркови или сельдерея, помидоры черри, полоски перца или ломтики огурца. Их можно смешивать с различными паштетами или кремами, такими как:

Нут (хумус)

Авокадо (гуакамоле)

Баклажаны (баба гануш)

Греческий йогурт и огурец (цацики)

Как сообщал OBOZREVATEL, мороженое может быть не только вкусным, но и полезным. Оно содержит витамины и минералы, помогает повысить иммунитет и укрепить кости, стимулирует работу мозга, а также улучшает фертильность.