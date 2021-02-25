Камбала с томатами в оливковом масле: рецепт от Саввы Либкина

Ресторатор Савелий Либкин – символ Одессы и одесской кухни. Вряд ли найдется хотя бы один человек, который приехав в Одессу, не посетил бы по крайне мере одно из его заведений.

Савва обожает готовить и часто делится рецептами своих фирменных блюд. Читателям OBOZREVATEL ресторатор рассказывает, как приготовить камбалу с томатами в оливковом масле – типичное одесское блюдо.

"Что может быть более одесским, чем камбала? Разве что форшмак, однако с его приготовлением справится далеко не каждый", – говорит Либкин.

По словам одессита, с приготовлением камбалы по его рецепту справится даже тот, "кто никогда не готовил ничего сложнее бутерброда". Рыбу Либкин советует покупать на Привозе, однако если вы живете не в Одессе, то можете купить свежую рыбу на любом рынке или же в рыбном отделе большого супермаркета.

Понадобится:

филе камбалы из спинки – 1 кг

красные сладкие помидоры – 300 г

чеснок – 50 г

оливковое масло – 100 мл

сливочное масло – 80 г

рислинг – 70 мл

лимон – 1 шт.

куриный бульон – 80 мл

петрушка – 50 г

соль, перец – по вкусу

Как готовить:

1. Камбалу выпотрошить и разделать, помыть и снять темную кожу. Белую кожу можно не снимать.

2. Аккуратно срезать филе с костей и нарезать его тонкими ломтиками шириной 5-7 см.

Рыбу почистить от кожи и костей. фото предоставлено пресс-службой Саввы Либкина

3. Тонкие ломтики чеснока прогреть в оливковом масле до прозрачности.

4. Затем выложить рыбу и прогреть в сковороде в оливковом масле с двух сторон без поджаривания.

Слегка прогреть филе. фото предоставлено пресс-службой Саввы Либкина

5. Помидоры ошпарить кипятком, очистить и разрезать на тонкие дольки.

6. Добавить помидор на сковороду и, увеличив огонь, влить белое вино и быстро его выпарить. Влить сок лимона и посолить.

Протушить с томатами. фото предоставлено пресс-службой Саввы Либкина

7. Добавить кусочки холодного сливочного масла, несколько ложек куриного бульона и часть мелко рубленой петрушки.

Добавить сливочное масло. фото предоставлено пресс-службой Саввы Либкина

8. Готовить на маленьком огне 7 минут при легком помешивании.

Немного протушить все вместе. фото предоставлено пресс-службой Саввы Либкина

9. Камбалу выложить на блюдо рядом с картофельным пюре. Полить часть пюре полученным соусом и посыпать рыбу нашинкованной петрушкой.

Подавать с белым сухим вином. фото предоставлено пресс-службой Саввы Либкина

Ранее Савва Либкин в своей колонке для OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить еще одно типичное одесское блюдо – биточки из тюлечки.