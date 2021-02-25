Камбала с томатами в оливковом масле: рецепт от Саввы Либкина
Ресторатор Савелий Либкин – символ Одессы и одесской кухни. Вряд ли найдется хотя бы один человек, который приехав в Одессу, не посетил бы по крайне мере одно из его заведений.
Савва обожает готовить и часто делится рецептами своих фирменных блюд. Читателям OBOZREVATEL ресторатор рассказывает, как приготовить камбалу с томатами в оливковом масле – типичное одесское блюдо.
"Что может быть более одесским, чем камбала? Разве что форшмак, однако с его приготовлением справится далеко не каждый", – говорит Либкин.
По словам одессита, с приготовлением камбалы по его рецепту справится даже тот, "кто никогда не готовил ничего сложнее бутерброда". Рыбу Либкин советует покупать на Привозе, однако если вы живете не в Одессе, то можете купить свежую рыбу на любом рынке или же в рыбном отделе большого супермаркета.
Понадобится:
филе камбалы из спинки – 1 кг
красные сладкие помидоры – 300 г
чеснок – 50 г
оливковое масло – 100 мл
сливочное масло – 80 г
рислинг – 70 мл
лимон – 1 шт.
куриный бульон – 80 мл
петрушка – 50 г
соль, перец – по вкусу
Как готовить:
1. Камбалу выпотрошить и разделать, помыть и снять темную кожу. Белую кожу можно не снимать.
2. Аккуратно срезать филе с костей и нарезать его тонкими ломтиками шириной 5-7 см.
3. Тонкие ломтики чеснока прогреть в оливковом масле до прозрачности.
4. Затем выложить рыбу и прогреть в сковороде в оливковом масле с двух сторон без поджаривания.
5. Помидоры ошпарить кипятком, очистить и разрезать на тонкие дольки.
6. Добавить помидор на сковороду и, увеличив огонь, влить белое вино и быстро его выпарить. Влить сок лимона и посолить.
7. Добавить кусочки холодного сливочного масла, несколько ложек куриного бульона и часть мелко рубленой петрушки.
8. Готовить на маленьком огне 7 минут при легком помешивании.
9. Камбалу выложить на блюдо рядом с картофельным пюре. Полить часть пюре полученным соусом и посыпать рыбу нашинкованной петрушкой.
Ранее Савва Либкин в своей колонке для OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить еще одно типичное одесское блюдо – биточки из тюлечки.